A Nur no le queda otra que confesar a Tufan que Civan es su hijo biológico

Nur ya no tiene escapatoria y se ve obligada a admitir ante Tufan que Civan es su hijo biológico. Sin embargo, vuelve a mentirle cuando le revela quién es su padre.

Tufan busca respuestas después de que Güzide le revelara a Civan que Nur es su madre biológica. Decidido a aclararlo todo, el exfutbolista visita el vertedero para hablar con la mujer que lo crio entre basuras y averiguar si su esposa es realmente la madre del joven. Ella le confiesa que, para ella, Civan es como un hijo. "Es mi vida", le asegura.

Tufan necesita conocer la verdad para ayudar a Civan a salir del abismo en el que se encuentra. "¿Puede ayudarme a salvarlo?", le pregunta a Güzide. Tras su insistencia, no le queda más remedio que confesarle lo que sabe.

Tufan busca respuestas de Güzide

De regreso a la mansión, Tufan se enfrenta a Nur. Ella teme su reacción, pero ya no puede negarlo: admite que es la madre biológica de Civan y que se lo ocultó por miedo a perderlo. Sin embargo, cuando él le pregunta por el padre, le miente y asegura que fue fruto de una violación, en lugar de confesar que se trata de Mali.

Para justificarse, Nur inventa una historia: explica que dejó al pequeño en el vertedero porque era la única forma de que sobreviviera y que, cuando inició su relación con Tufan, calló por miedo a que la abandonara, como, según ella, intentó hacer Hilmi cuando quiso recuperar al niño. "Temía que me pasara lo mismo contigo", le reprocha.

Tufan le confiesa a Serap su intención de divorciarse de Nur

Pero Tufan ya no cree en sus excusas. Cansado de las mentiras y de las manipulaciones de su esposa, toma una decisión definitiva: se va a divorciar de ella y así se lo comunica a Serap, su antigua novia.

Tras la ruptura, Nur se reúne a solas con Mali para contarle lo sucedido. Él se enfurece al saber que ahora todos creen que Civan es fruto de una violación y que nunca podrá reconocer públicamente que es su verdadero padre. Aun así, Nur le pide que interceda por ella ante el joven.

Mali, harto de las mentiras de Nur

Mali, siempre sometido a la voluntad de Nur, habla con Civan y repite la versión de la violación, asegurando que guardaron el secreto para protegerlo. Al principio, el joven desconfía, pero finalmente termina creyéndolo. La mentira se hace más grande. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Nur para sostener su engaño?

Mali le hace creer a Civan que nació tras una violación

