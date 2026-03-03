Velvet el nuevo imperio

Cristina se queda embarazada y Víctor sospecha que puede ser suyo

Que Cristina haya decidido dejar de verlo de manera tan repentina coincide con que Víctor se entera de que si no fuera por el embarazo ya se habría separado de Alberto.

Cristina seguía empeñada en quedarse embarazada para mantener a Alberto a su lado. Y empezó a mantener relaciones con Víctor con esa intención. Pero él por supuesto no lo sabía y estaba ilusionado con ella.

Por eso, en el momento que Cristina consigue su objetivo y se entera de que está embarazada decide dejar de verlo, y él no se lo toma nada bien. De hecho, se pone agresivo.

Para colmo, cuando Víctor escucha cómo es la relación entre Alberto y Cristina y descubre que si no fuera porque esperan un hijo ya estarían divorciados, empieza a atar cabos.

Alberto además le deja claro a Cristina que, aunque no le firme sus papeles de divorcio él va a seguir haciendo su vida junto a Ana.

¿Seguirá adelante Cristina sola con el embarazo? Porque Alberto quiere ayudarla pero ella no quiere ir al médico con él.

Hasta Sara advierte a Alberto de que tenga cuidado con su todavía mujer porque solo hay que ver las cosas que hace para darse cuenta de que no está bien.

