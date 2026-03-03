Cristina se queda embarazada y Víctor sospecha que puede ser suyo

Cristina seguía empeñada en quedarse embarazada para mantener a Alberto a su lado. Y empezó a mantener relaciones con Víctor con esa intención. Pero él por supuesto no lo sabía y estaba ilusionado con ella.

Por eso, en el momento que Cristina consigue su objetivo y se entera de que está embarazada decide dejar de verlo, y él no se lo toma nada bien. De hecho, se pone agresivo.

Para colmo, cuando Víctor escucha cómo es la relación entre Alberto y Cristina y descubre que si no fuera porque esperan un hijo ya estarían divorciados, empieza a atar cabos.

Alberto además le deja claro a Cristina que, aunque no le firme sus papeles de divorcio él va a seguir haciendo su vida junto a Ana.

¿Seguirá adelante Cristina sola con el embarazo? Porque Alberto quiere ayudarla pero ella no quiere ir al médico con él.

Hasta Sara advierte a Alberto de que tenga cuidado con su todavía mujer porque solo hay que ver las cosas que hace para darse cuenta de que no está bien.