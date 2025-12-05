Hermanos

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito

Decidido a arreglar las cosas, Orhan le pide disculpas a Oğulcan por haberle propinado un bofetón. ¿El hermano de Aybike conseguirá perdonar a su padre?

Tras mantener una reunión con los profesores, Orhan estalla contra Oğulcan en plena escuela, criticándolo duramente por su falta de atención en clase. Ömer también intervine acusándolo de comportarse como un chico inmaduro y consentido.

El ambiente se caldea al instante y el enfrentamiento va a más, hasta que Orhan pierde los nervios y le propina una bofetada a su hijo delante de todos. Dolido y humillado, Oğulcan decide abandonar el hogar familiar.

Buscando un hombro en el que llorar, el joven se refugia en casa de su amigo de confianza, Tolga. Aunque él intenta tranquilizarle y mostrarle apoyo, Oğulcan no puede dejar atrás la rabia que siente hacia su padre.

Se desahoga con su amigo, convencido de que Orhan siempre reconoce los logros de los demás pero nunca los suyos. Entre lágrimas, admite cuánto le duele esa situación: "Si mi padre tan solo quiere a Ömer, que se quede con él".

Tolga logra calmarlo solo en parte, pero el resentimiento sigue pesándole demasiado.

Horas más tarde, Orhan se presenta en casa de Tolga decidido a hablar con su hijo para arreglar las cosas. No obstante, Oğulcan sigue profundamente herido por el bofetón y las palabras de su padre, y se niega a escuchar razones.

Cuando Orhan le pregunta si no le daba vergüenza tratarle así, la respuesta del chico es demoledora: "Tener vergüenza es un hobby para mí, paso vergüenza cada vez que me humillas". Sus palabras dejan a Orhan roto.

El padre intenta disculparse y hacerle ver lo mucho que le importa: "Es verdad que a veces me enfado contigo, pero tú lo eres todo para mí, te quiero más que a mi propia vida".

Pero Oğulcan no cede y deja claro que no piensa volver por el momento. ¿Conseguirán arreglar sus diferencias con el tiempo?

