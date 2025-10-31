Hermanos

Ömer intenta reconquistar a Süsen con un gesto romántico... ¡Y unos globos muy especiales!

La familia Eren y sus amigos organizan una cena muy especial para celebrar que Asiye por fin había salido de la cárcel. Todos estaban felices de que se hubiese demostrado su inocencia. En medio de tanta emoción, Ömer se olvida de algo importante: avisar a Süsen de la reunión.

Al día siguiente, en el colegio, los amigos comentan el encuentro, y Süsen descubre así que no había sido invitada. La noticia la dejó muy dolida y enfadada con su novio, aunque lo peor aún está por llegar.

Ömer intenta justificarse diciendo que solo había sido "una pequeña reunión familiar", pero esa explicación enfada todavía más a Süsen, que siente que su pareja no la considera parte de su familia.

La idea de Oğulcan para que Süsen caiga rendida a los pies de Ömer

Dispuesto a arreglar las cosas, el joven Eren decide hablar con ella y pedirle perdón. Entonces Oğulcan tiene una idea brillante: le da a Ömer unos globos con forma de corazón y le anima a ir hasta su ventana para conquistarla sacando su lado más romántico.

Aunque al principio se resiste, Ömer acaba haciendo caso a su prima. La sorpresa emociona a Süsen y ambos terminan haciendo las paces. Sin embargo, el romántico gesto acaba en susto: mientras sostiene los globos, Ömer pierde el equilibrio y se cae. ¡Un final inesperado para una reconciliación que parecía perfecta!

