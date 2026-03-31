Ilgaz se va de escapada con Ceylin después de quedar en libertad

En el juicio contra Ilgaz, Ceylin intenta demostrar que todas las pruebas son falsas y que todo se trata de un complot. La abogada consigue demostrar que la firma de Ilgaz fue falsificada ya que nadie puede firmar dos veces de la misma manera.

Ceylin consigue que Ilgaz quede libre: “Lo he hecho porque no puedo vivir sin ti”. Además, la jueza determina que Ömer sea detenido. ¡Por fin se ha hecho justicia!

Ilgaz ha vuelto a retomar el caso sobre el tráfico de antigüedades y está dispuesto a todo por desenmascarar a los culpables.

El fiscal y la abogada, junto a Derya y a Eren, organizan una escapada a Grecia con el objetivo de alquilar unos coches para el viaje y ver si en ellos están las piezas de arte o las antigüedades que están buscando.

Con un carnet falso y nuevas identidades, los cuatro comienzan su particular viaje que acaba en una inesperada escapada. ¡El plan es perfecto!

Los fiscales, acompañados de Ceylin y Eren dejan los coches en “una improvisada gasolinera” donde les espera la policía científica para analizar cada una de las piezas de los coches alquilados mientras ellos disfrutan del paisaje.

Ilgaz y Ceylin van a disfrutar de una cascada y se prometen aprovechar, como nunca, cada momento que a vida les regale y más desde que Ilgaz estuvo a punto de quedarse en prisión durante un largo periodo de tiempo.

La inesperada escapada romántica entre la pareja no acaba como ellos esperaban ya que… ¡a Ceylin se le cae el móvil al agua! Lo mejor es que Eren y Derya ven la divertida escena desde el otro lado sin poder aguantarse la risa.

Mientras tanto, la policía científica llama a Ilgaz para contarle una gran noticia: ¡Han encontrado las antigüedades dentro de los coches!