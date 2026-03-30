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Ana Julia llama "papá" a Gael por primera vez antes de entregarse a las autoridades por ser cómplice de su padre Ramsés

Ana Julia llama "papá" a Gael por primera vez y lo emociona profundamente. Instantes después, se despide de su familia y se entrega a la policía por encubrir a su padre Ramsés.

Ana Julia llama "papá" a Gael por primera vez antes de entregarse a las autoridades por ser cómplice de su padre Ramsés

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Gael ha decidido enfrentarse a las consecuencias de su pasado. El hijo de Ramsés anuncia a su familia que se va a entregar a las autoridades por haber sido cómplice indirecto de los crímenes de su padre y, además, comunica que se divorcia de Leona. Una doble noticia que deja a todos completamente en shock, especialmente a sus hijos, que soñaban con mantener la familia unida.

Ni Leona ni su madre consiguen hacerle cambiar de opinión. Ambas intentan frenar su decisión, pero Gael tiene claro que no hay vuelta atrás.

El momento más emotivo llega con Ana Julia. La joven, muy afectada, le confiesa por primera vez cuánto le quiere y lo llama "papá". Gael, roto de emoción, reconoce que llevaba toda la vida esperando escuchar esas palabras. Antes de marcharse, ella le hace una promesa: estará esperándole cuando salga.

Gael se despide de su familia antes de entregarse a las autoridades

Ya en comisaría, Gael lo cuenta todo. Confiesa haber encubierto a su padre y confirma los delitos de tráfico de mujeres, además de señalar a sus cómplices. Sus declaraciones tienen un enorme impacto mediático y dejan a Ramsés completamente expuesto.

Ahora, la familia solo tiene un objetivo: demostrar que Gael también fue una víctima del malvado empresario.

Gael señala a su padre públicamente: lo acusa de sus crímenes
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