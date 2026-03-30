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Tufan, contra las cuerdas: Leyla y Nur lo amenazan con destapar el atropello de Hilmi

El exfutbolista vive un aunténtico infierno: Leyla le exige que eche a Nur de casa y confiese que atropelló de Hilmi, mientras su mujer amenaza con denunciarlo si lo hace.

Tufan, contra las cuerdas: Leyla y Nur lo amenazan con destapar el atropello de Hilmi

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Los errores del pasado han puesto a Tufan en una situación límite. Leyla le propone un plan para hacerse con el control de la fundación y desviar el dinero destinado a los niños del vertedero, pero él duda en dar el paso.

La joven no está dispuesta a esperar más: le amenaza con incendiar la casa si no echa a Nur y confiesa el atropello mortal de su padre, Hilmi.

Sin embargo, Nur también juega sus cartas. Le advierte de que, si intenta expulsarla de la mansión, contará a la policía que fue él quien atropelló a Hilmi y se dio a la fuga.

Atrapado entre ambas, Tufan está en la cuerda floja. Leyla le ofrece guardar silencio si echa a Nur de casa, mientras él intenta rehacer su vida junto a Serap. El exfutbolista incluso le pide matrimonio y solicita el divorcio a su actual mujer.

La reacción de Nur no se hace esperar. Tras recibir un vídeo de la pedida, estalla de rabia, especialmente cuando su abogada le confirma que Tufan ha iniciado los trámites de divorcio.

Nur estalla al enterarse de que Tufan se va a casar con Serap y quiere el divorcio

Pero ella tiene una baza clave: su embarazo. Nur le recuerda que su imagen pública quedaría muy dañada si la abandona en su estado y deja claro que no piensa marcharse.

Mientras tanto, Leyla pierde la paciencia y vuelve a presionar a Tufan. Quiere que confiese ante las autoridades y que expulse a Nur cuanto antes, con el objetivo de enviarla de vuelta al vertedero y asegurarse de que el control de los bienes pase a manos de Serap.

La amenaza es clara: si no obedece, incendiará la mansión mientras todos duermen.

En un último intento, Tufan vuelve a enfrentarse a Nur para que abandone la casa. Pero ella no cede y le lanza una advertencia definitiva: si la echa, lo denunciará por la muerte de Hilmi.

Tufan amenaza a Nur para que se vaya de la mansión

Tufan se encuentra así en un auténtico callejón sin salida. ¿Qué decisión tomará?

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