La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye

El destino vuelve a cebarse cruelmente con los hermanos Eren cuando un disparo inesperado acaba con la vida de Asiye, sumiendo a su familia en una tristeza absoluta.

Durante una actividad en la que deben recoger material fotográfico, Asiye y Ayaz deciden desviarse por un camino apartado para encontrar escenarios distintos al resto del grupo. Lo que empieza como una pequeña aventura entre risas da un giro inesperado cuando presencian una tensa discusión entre varios hombres. Al final, uno de ellos fallece.

Asiye queda completamente paralizada, consciente de que están en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Cuando intentan alejarse sin hacer ruido, un descuido lo complica todo. Aunque consiguen huir en la moto de Ayaz, el cuaderno de la hermana de Ömer, donde figuran sus datos personales, cae al suelo y acaba en manos de los asesinos.

Más tarde, el primo de Sarp y la hermana de Emel son localizados por los delincuentes cuando la joven se dirige a su casa tras descubrir que Süreyya es la responsable de la muerte de Suzan y su bebé. Los matones no se apiadan de ellos y les disparan a bocajarro. Ambos caen al suelo gravemente heridos y son trasladados al hospital.

La situación de Asiye es crítica, pero parece que su vida no corre peligro. Sin embargo, en cuestión de segundos, Asiye empeora y fallece. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarla, no logra sobrevivir.

Ömer, roto de dolor tras la muerte de su hermana Asiye

La pérdida de Asiye deja un vacío enorme en las vidas de todos. Pese a lo dura que fue la vida con ella al perder a sus padres y hermano mayor, así como también a Doruk, su gran amor, siempre tuvo la fuerza suficiente para seguir adelante. Y, ahora que había vuelto a recuperar la ilusión con Ayaz, el destino le jugó una mala pasada. Con su trágica pérdida, Ömer y Emel se quedan completamente solos.

Aybike se enfrenta a una de las despedidas más difíciles de su vida. Con el corazón destrozado, la hija de Orhan se encarga de lavar el cuerpo de Asiye antes de su funeral y no puede dejar de llorar. La joven queria a su prima como si fuera su hermana. "Te echaré mucho de menos", le asegura entre lágrimas.

Aybike se despide de su prima Asiye

Karsu consigue un trabajo en el colegio donde estudían sus hijos y allí presencia como su pequeña Selin sufre una aparatosa caída.

