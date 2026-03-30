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La traición más dolorosa para Estela: sorprende a Armando en la cama con Ángela

Estela decide comprobar si sus sospechas son ciertas y acaba viviendo una escena que jamás olvidará: Armando y su mejor amiga, Ángela, juntos en la cama.

La traición más dolorosa para Estela: sorprende a Armando en la cama con Ángela

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Tras la advertencia de Elsa a su madre de que Armando y Ángela podrían ser amantes, Estela decide seguir a Ángela en coche para descubrir a dónde se dirige. Para su sorpresa, acaba en una casa en el campo donde la mujer se encuentra con Armando.

La madre de Elsa y Elena confía en estar equivocada y que todo se trate de una simple amistad. Sin embargo, al asomarse por una ventana, los ve en actitud cariñosa. Se están besando, y eso ya confirma sus sospechas.

Sin pensárselo dos veces, entra en la casa y se dirige hasta la habitación donde se encuentran. Al abrir la puerta, se topa con su marido y su amiga en la cama, intimando, y se queda completamente en shock.

Estela no quiere volver a saber nada de Armando y Ángela

No puede creer lo que está viendo. Su marido la ha engañado con su mejor amiga. "Sois unos cínicos", les recrimina, fuera de sí. La traición de Ángela le duele especialmente: "Una amiga no se revuelca con el marido de otra", le espeta.

Ángela, avergonzada, intenta justificarse entre lágrimas asegurando que está enamorada de Armando y que no ha podido evitarlo. Pero Estela no tarda en reaccionar: le da una bofetada y la tacha de "hipócrita".

Para su marido también tiene palabras: le exige que recoja sus cosas y abandone la casa cuanto antes. Está profundamente dolida y no quiere volver a saber nada de ninguno de los dos.

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