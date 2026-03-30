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Ceylin colabora con Yekta para sacar a Ilgaz de prisión

Yekta tiene miedo del que dice ser su hijo y está convencido de que está detrás de todo lo que ha pasado a Ilgaz. Así que va a probar su incencia.

Ceylin colabora con Yekta para sacar a Ilgaz de prisión

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Yekta tiene cada vez más miedo de lo que Ömer puede llegar a hacer. Cree que es un hombre peligroso, que oculta muchas cosas, y se ha quedado muy sorprendido al descubrir que él está detrás de la detención de Ilgaz. Él también participó en la trampa para hacerle daño, pero cree que este plan se le ha ido a Ömer totalmente de las manos.

Además, se ha quedado totalmente impactado con una noticia que no se esperaba. La madre del joven le ha confesado que su hijo Ömer está muerto por lo que se dan cuenta… ¡que les ha mentido a todos!

Yekta, muy preocupado, le cuenta a Ceylin que a lo mejor Ömer no es ni su hijo y se lamenta de haberle dado todo y el poder para destruirlo: “He creado un monstruo con mis propias manos”.

El abogado también le muestra otras pruebas que podrían demostrar que su hijo está detrás de todo lo que le está pasando al fiscal Kaya: “Ömer es un agujero negro que capaz de engullirnos a todos”.

Yekta le jura a Ceylin que no parará hasta desenmascararlo y que le traerá pruebas para exculpar a Ilgaz. ¿Se convertirán en aliados?, ¿Aceptará Ceylin su propuesta?

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