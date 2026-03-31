Mali encierra a Nur en una cámara frigorífica para matarla, pero Leyla acaba salvándola

Nur acude con Mali a un almacén con cámaras frigoríficas sin sospechar sus verdaderas intenciones. Él la ha engañado con un plan: fingir su muerte para atraer a Leyla y acabar con ella.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. El marido de Ferda quiere vengarse de Nur, a la que considera responsable de la muerte de su hija.

Siguiendo el plan, Nur entra en una de las cámaras frigoríficas para esperar la llegada de Leyla, sin imaginar que, en realidad, es ella el verdadero objetivo.

Cuando empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo, ya es demasiado tarde. Por fortuna, Leyla llega a tiempo. Mali había contactado con ella para que presenciara la supuesta muerte de Nur, pero la situación da un giro inesperado.

A pesar de su sed de venganza, la chef no está dispuesta a que el bebé que espera Nur pague las consecuencias. Finalmente, decide abrir la puerta de la cámara y salvarle la vida.

Más tarde, Nur acude al vertedero en busca de Mali, que se ha refugiado allí tras ser expulsado de casa por Ferda. Le recrimina haberla engañado utilizando a Leylacomo cebo, pero él no lo niega: su intención era matarla y que la mujer de Civan lo presenciara.

Sorprendentemente, Nur no se ofende con él. Cree que, en el fondo, Mali no sería capaz de hacerle daño. "Si yo muero, una parte de ti se iría conmigo", le asegura.

La mujer de Tufan le promete que no volverá a traicionarlo. Ambos sellan un pacto: no hacerse daño nunca más.