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Columba está imparable: intenta asesinar a Leona y acaba con la vida de Calixto para demostrar su lealtad a Ramsés

Columba lleva su venganza al límite y trata de acabar con Leona en un parking, pero su plan fracasa. Acorralada por Ramsés, toma una decisión desesperada para demostrarle su lealtad: asesinar a Calixto y salvar su propia vida.

Columba está imparable: intenta asesinar a Leona y acaba con la vida de Calixto para demostrar su lealtad a Ramsés

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Columba está dispuesta a todo para vengarse de Leona. Cree que le ha arrebatado a Gael y a sus hijos… y no piensa perdonárselo.

Para acercarse a ella sin ser descubierta, se disfraza de monja y la sorprende en un parking, donde la apunta con un arma. Quiere acabar con su vida. Pero Leona no se achanta y le planta cara, recordándole todos sus errores: su alianza con Ramsés, el negocio de trata de mujeres y su traición a Gael.

La tensión estalla cuando Columba intenta disparar. Sin embargo, en un descuido, Leona logra hacerse con el arma. En ese momento, la policía irrumpe en el lugar y termina deteniendo a Leona, mientras Columba consigue huir.

Columba consigue escapar y detienen a Leona por ir armada

Pero la historia no acaba ahí. Columba se refugia en el hotel junto a Calixto, pero Ramsés da con ella y la acusa de haberlo traicionado. Sabe que muchas de sus verdades han salido a la luz por su culpa.

Acorralada y temiendo represalias, Columba da un paso inesperado: asesina a Calixto para demostrar su lealtad.

Columba, una mujer con sangre fría

Ahora, la gran pregunta es inevitable: ¿será suficiente para salvarse… o Ramsés también se vengará de ella?

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