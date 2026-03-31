Columba está imparable: intenta asesinar a Leona y acaba con la vida de Calixto para demostrar su lealtad a Ramsés

Columba está dispuesta a todo para vengarse de Leona. Cree que le ha arrebatado a Gael y a sus hijos… y no piensa perdonárselo.

Para acercarse a ella sin ser descubierta, se disfraza de monja y la sorprende en un parking, donde la apunta con un arma. Quiere acabar con su vida. Pero Leona no se achanta y le planta cara, recordándole todos sus errores: su alianza con Ramsés, el negocio de trata de mujeres y su traición a Gael.

La tensión estalla cuando Columba intenta disparar. Sin embargo, en un descuido, Leona logra hacerse con el arma. En ese momento, la policía irrumpe en el lugar y termina deteniendo a Leona, mientras Columba consigue huir.

Pero la historia no acaba ahí. Columba se refugia en el hotel junto a Calixto, pero Ramsés da con ella y la acusa de haberlo traicionado. Sabe que muchas de sus verdades han salido a la luz por su culpa.

Acorralada y temiendo represalias, Columba da un paso inesperado: asesina a Calixto para demostrar su lealtad.

Ahora, la gran pregunta es inevitable: ¿será suficiente para salvarse… o Ramsés también se vengará de ella?