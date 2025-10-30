Hermanos

Ömer y Berk se ponen delante de las cámaras, ¡pero Aybike y Süsen no llevan nada bien su faceta de modelos!

Berk y Ömer se convierten en modelos por un día, pero a Aybike y a Süsen no les gusta nada la idea.

Ömer hace todo lo posible por ayudar a su familia, aceptando cualquier trabajo que le permita ganar algo de dinero. Esta vez, su amigo Berk decide seguir su ejemplo y empezar a valerse por sí mismo, sin depender de su madre.

El destino los une en una nueva aventura: ambos son contratados como modelos por un día. Emocionados por la experiencia, acuden al rodaje acompañados de sus novias, Aybike y Süsen.

Ömer y Bert hacen de modelos por un día

Pero lo que empieza como una jornada divertida se complica cuando Ömer y Berk deben posar junto a otras chicas. Los celos no tardan en despertar y Aybike y Süsen dejan claro, delante de todos, que sus novios tienen pareja. ¡Una escena llena de tensión y risas que nadie se esperaba!

