Sarita y Jimena se imaginan sus respectivas bodas con Benito y Leonardo

Gabriela se pregunta si los sobrinos de Raquel estarían interesados en sus hijas y esta aprovecha la influencia que tiene sobre ellos para convencerlos de un buen matrimonio.

Sarita y Jimena se imaginan sus respectivas bodas con Benito y Leonardo a su manera

Las familias Elizondo y Uribe comparten un picnic en el campo en el que se habla de los planes de futuro de su descendencia.

Por un lado, Gabriela y Raquel aprovechan para pensar en cómo organizar que las hijas de una y los sobrinos de la otra estén juntos.

Sarita y Jimena reciben sendas propuestas de matrimonio de los hermanos Benito y Leandro. Aunque ellos tienen su propio interés.

Benito lo tiene claro: si tuviera que escoger una esposa, elegiría a Sarita, porque es más tranquila que Jimena. Pero lo que de verdad le motiva para el matrimonio es la promesa de su tía, que les dijo que si se casan les daría parte de la herencia. Así que tienen que darse prisa y casarse, a fin de cuentas, por obligación.

Leandro por su parte piensa que el amor y el matrimonio son cosas diferentes y le plantea su propuesta a Jimena. Ambos hacen buena pareja porque tienen gustos similares, a los dos les gusta divertirse, la música y el baile.

Pero no quiere que lo confunda con que esté enamorado de ella. La única razón por la que le propondría matrimonio es pensando en crear una sociedad que bien manejada puede dar buenos frutos. Ya que ninguno de los dos quiere ataduras, se casarían con la seguridad de tener siempre la libertad de hacer lo que quieran por separado.

Si supieran Raquel y Gabriela el tipo de complicidad que en realidad comparten los jóvenes, armarían una buena.

Juan y Norma se dejan llevar por sus sentimientos y se besan apasionadamente
Juan y Norma se dejan llevar por sus sentimientos y se besan apasionadamente

Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti
Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti

Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo
Norma aprovecha el pretexto de preguntar por la salud de Franco para acercarse a Juan, y la química entre ellos es innegable

Norma se acerca a Juan para interesarse por el estado de salud de Franco, pero entre ellos vuelve a surgir una química imposible de ocultar.

Şengül irrumpe borracha en la fiesta del colegio Ataman y destapa todos los secretos: ¡acusa a Şevval de provocar la muerte de Ahmet!
Şengül irrumpe borracha en la fiesta del colegio Ataman y destapa todos los secretos: ¡acusa a Şevval de provocar la muerte de Ahmet!

La fiesta del colegio se convierte en un auténtico escándalo cuando Şengül, bajo los efectos del alcohol, irrumpe dispuesta a revelar todos los secretos. Entre confesiones lanza una bomba que lo cambia todo: acusa a Şevval de provocar la muerte de Ahmet.

Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo

Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo

Juan no puede evitar admitirlo: Norma Elizondo le parece guapa aunque algo "soberbia"

Juan no puede evitar admitirlo: Norma Elizondo le parece guapa, aunque algo "soberbia"

Los Eren viven su peor momento: los servicios sociales se llevan a Emel

Los Eren viven su peor momento: los servicios sociales se llevan a Emel

