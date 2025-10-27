Sarita y Jimena se imaginan sus respectivas bodas con Benito y Leonardo

Las familias Elizondo y Uribe comparten un picnic en el campo en el que se habla de los planes de futuro de su descendencia.

Por un lado, Gabriela y Raquel aprovechan para pensar en cómo organizar que las hijas de una y los sobrinos de la otra estén juntos.

Sarita y Jimena reciben sendas propuestas de matrimonio de los hermanos Benito y Leandro. Aunque ellos tienen su propio interés.

Benito lo tiene claro: si tuviera que escoger una esposa, elegiría a Sarita, porque es más tranquila que Jimena. Pero lo que de verdad le motiva para el matrimonio es la promesa de su tía, que les dijo que si se casan les daría parte de la herencia. Así que tienen que darse prisa y casarse, a fin de cuentas, por obligación.

Leandro por su parte piensa que el amor y el matrimonio son cosas diferentes y le plantea su propuesta a Jimena. Ambos hacen buena pareja porque tienen gustos similares, a los dos les gusta divertirse, la música y el baile.

Pero no quiere que lo confunda con que esté enamorado de ella. La única razón por la que le propondría matrimonio es pensando en crear una sociedad que bien manejada puede dar buenos frutos. Ya que ninguno de los dos quiere ataduras, se casarían con la seguridad de tener siempre la libertad de hacer lo que quieran por separado.

Si supieran Raquel y Gabriela el tipo de complicidad que en realidad comparten los jóvenes, armarían una buena.