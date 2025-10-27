Así han cambiado los hermanos Reyes después de Pasión de Gavilanes

Es sólo decir "¿Quién es ese hombre?'' y todo el mundo recuerda la serie Pasión de Gavilanes que cumple 20 años de su emisión en Nova. Los hermanos Reyes, Juan, Franco, Óscar y sus respectivas historias de amor con las hermanas Elizondo, Norma, Sarita y Jimena, marcaron a millones de personas. ¿Quieres saber qué ha sido de ellos tras estos años? Te contamos cómo han cambiado los hermanos Reyes.

Juan Reyes (Mario Cimarro)

Una de las parejas que más nos enamoró durante la emisión de Pasión de Gavilanes en Nova fue la formada por Juan Reyes y Norma Elizondo. Ambos demostraron que en el amor nada es imposible.

Juan Reyes | Nova

Tras su paso por Pasión de Gavilanes, el actor protagonizó El cuerpo del deseo con Lorena Rojas, telenovela que también se emitió en Nova.

Después, le pudimos ver en La Traición junto a Danna García, la actriz que interpretó a Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes.

Años más tarde, participó en Mar de amor, Los herederos del monte y Vuelve temprano. Y, en 2022, grabó la segunda parte de Pasión de gavilanes, interpretando a Juan Reyes 18 años después.

Pero no solo le hemos visto en telenovelas sino también en cine con The Black Russian o Mediterranean Blue e incluso hizo sus pinitos en la industria musical con un tema Tu deseo.

En relación a su vida privada, el apuesto Juan Reyes de Pasión de gavilanes vive con su pareja, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, con la que tiene una hija, Briana.

Sin duda alguna para Mario parece que no han pasado los años tal y como se muestran en sus publicaciones de Instagram donde posa junto a su familia orgulloso y feliz. Además, el actor comparte en sus redes sociales momentos de su trayectoria profesional.

Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista)

El divertido y seductor Óscar Reyes, al que dio vida Juan Alfonso Baptista, fue uno de los personajes más queridos de Pasión de Gavilanes. Su historia con Jimena Elizondo nos regaló algunos de los momentos más entrañables de la serie.

Óscar Reyes | Nova

Después del éxito de la telenovela, el actor venezolano continuó trabajando en televisión con títulos como La mujer en el espejo, El cartel de los sapos, Sin senos no hay paraíso o La reina del flow 2.En 2022 regresó a la piel de Óscar en la segunda parte de Pasión de Gavilanes, reviviendo junto a sus compañeros la magia que los unió hace dos décadas.

Fuera de la pantalla, Baptista ha explorado su lado más artístico a través de la fotografía, una pasión que comparte con frecuencia en sus redes sociales, donde también se muestra más cercano, reflexivo y natural que nunca.

Franco Reyes (Michel Brown)

El más tranquilo y sensible de los hermanos, Franco Reyes, fue interpretado por Michel Brown.Su historia de amor con Sarita Elizondo sigue siendo una de las más recordadas de la ficción, un romance lleno de obstáculos que terminó por conquistar a millones de espectadores.

Franco Reyes | Nova

Tras Pasión de Gavilanes, el actor argentino amplió su carrera internacional con producciones como Amar después de amar, Hernán, Falco, por la que ganó un premio International Emmy, o Pálpito, uno de los grandes éxitos de Netflix en Latinoamérica. Además, participó en la serie española Física o Química.

Aunque en la segunda temporada de la serie su participación fue breve, su regreso fue muy celebrado por los fans. Hoy, Michel Brown vive entre México y Argentina y continúa consolidándose como uno de los rostros más sólidos y respetados de la televisión latinoamericana.

En sus redes sociales, el actor comparte con sus seguidores tanto momentos de su vida personal como profesional. Publica imágenes y vídeos de sus proyectos más recientes y también instantáneas de sus viajes y escapadas por el mundo.