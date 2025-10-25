Los Eren viven su peor momento: los servicios sociales se llevan a Emel

La familia Eren atraviesa una de sus etapas más duras. Sin dinero para pagar la luz ni el agua, todos intentan encontrar trabajo como sea, pero las oportunidades escasean y la desesperación crece.

Decidida a ayudar, Şengül recurre a un plan tan arriesgado como ingenuo: grabar vídeos de su sobrina Emel para despertar la compasión de la gente y recaudar donaciones. Lo que empieza como una idea improvisada acaba convirtiéndose en una pesadilla.

Durante una de sus ausencias, su amiga Himil toma el control y lleva la farsa demasiado lejos. Graba a la pequeña fingiendo sed mientras bebe de una fuente, e incluso publica en redes que come comida en mal estado. Para colmo, la arrastra hasta un semáforo para que venda pañuelos.

Al volver, Şengül se queda sin palabras al ver a Emel en plena calle y estalla contra su amiga por su irresponsabilidad. Pero ya es tarde: los servicios sociales llegan alertados por una denuncia. Acusan a la tía de los Eren de poner a la menor a trabajar y se llevan a la niña.

Desesperada, Şengül corre a contarle lo sucedido a Ömer y Asiye, que no pueden creer lo que oyen. Su hermana pequeña ha sido internada en un orfanato. La familia, unida por el dolor, promete hacer todo lo posible por recuperarla.