Los Eren viven su peor momento: los servicios sociales se llevan a Emel

La desesperación empuja a Şengül a cruzar una línea sin darse cuenta del peligro. En su intento por ayudar a sus sobrinos confía en su amiga Himil, pero todo se complica y los servicios sociales acaban llevándose a Emel.

La familia Eren atraviesa una de sus etapas más duras. Sin dinero para pagar la luz ni el agua, todos intentan encontrar trabajo como sea, pero las oportunidades escasean y la desesperación crece.

Decidida a ayudar, Şengül recurre a un plan tan arriesgado como ingenuo: grabar vídeos de su sobrina Emel para despertar la compasión de la gente y recaudar donaciones. Lo que empieza como una idea improvisada acaba convirtiéndose en una pesadilla.

Durante una de sus ausencias, su amiga Himil toma el control y lleva la farsa demasiado lejos. Graba a la pequeña fingiendo sed mientras bebe de una fuente, e incluso publica en redes que come comida en mal estado. Para colmo, la arrastra hasta un semáforo para que venda pañuelos.

Emel, en peligro por culpa de Himil

Al volver, Şengül se queda sin palabras al ver a Emel en plena calle y estalla contra su amiga por su irresponsabilidad. Pero ya es tarde: los servicios sociales llegan alertados por una denuncia. Acusan a la tía de los Eren de poner a la menor a trabajar y se llevan a la niña.

Desesperada, Şengül corre a contarle lo sucedido a Ömer y Asiye, que no pueden creer lo que oyen. Su hermana pequeña ha sido internada en un orfanato. La familia, unida por el dolor, promete hacer todo lo posible por recuperarla.

Şengül confiesa a sus sobrinos que Emel está en un orfanato
