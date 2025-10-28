Karsu y Atilla viven una noche de pasión, pero su felicidad se rompe cuando el padre de él lo fuerza a casarse con la hermana de Reha

Los vecinos de la urbanización donde vive Filiz creen que Atilla es escritor y él entrega a Karsu su supuesta novela para que la lea y le dé su opinión más sincera. Ella no imagina que el borrador que tiene entre sus manos no lo ha escrito él.

La ex de Reha se pone a leer la novela en el salón y, cuando su hermana aparece para hablar con ella, se da cuenta de que Karsu está enamorada de su vecino. Karsu no lo niega y le habla maravillas del hermano de Mert: "Nunca había conocido a nadie como él", le confiesa a Irmak. Le cuenta que es un hombre amable, con un gran corazón, muy respetuoso y, además, que quiere mucho a Deniz.

Más tarde, Karsu se presenta en casa de Atilla con el borrador de la novela en la mano. Quiere hablar con él sobre el libro que quiere publicar. Para la ocasión, la madre de Selin se arregla y se maquilla más de la cuenta para impresionarlo, y él se queda embelesado al verla. La hija de Filiz le confiesa que le ha encantado el texto: "Escribes muy bien", le dice. Atilla sube a su cuarto, se cambia de ropa, se viste elegantemente y se peina con esmero para estar a su altura. Sin mediar palabra, ella acaba besándolo.

Esa noche, Karsu y Atilla viven una apasionada historia de amor. Cuando ella regresa a casa de madrugada, Filiz está despierta y percibe a su hija más alegre de lo habitual, sin imaginar que su relación con el vecino se está afianzando poco a poco.

Pero cuando parece que entre ellos nace una bonita historia de amor, todo se complica. Hasan, el padre de Atilla, un mafioso muy peligroso, descubre que su hijo se está viendo con Karsu. Tiene una foto de ella con sus hijos y está dispuesto a acabar con ellos si continúan viéndose. Además, no descarta revelarle que Ozan murió a manos de los hombres de su primogénito.

Para salir del paso, el hermano de Mert niega que la madre de Deniz sea su novia y le asegura a su padre que su pareja es Lale y que se van a casar. Hasan le ordena llamarla de inmediato para conocerla en persona.

Lale acude a casa de su supuesto suegro y, tras una breve presentación, Hasan les exige que se casen al día siguiente. Atilla y la hermana de Reha quedan estupefactos y sin palabras. Finalmente, al hermano de Mert no le queda más remedio que cumplir el deseo de su padre, aunque le pone dos condiciones: que no haga daño a Karsu ni a sus hijos, y que perdone la vida a Mert Melek.

Para asombro de Karsu y de toda su familia, Atilla y Lale se han casado y celebran el banquete en la misma urbanización donde viven. La madre de Tilsim abandona la fiesta rota de dolor. No puede evitar llorar y su hermana intenta consolarla sin éxito. No entiende por qué se ha casado con su excuñada cuando la relación entre ellos iba viento en popa. "Por primera vez en mi vida me sentía valorada y creía haber encontrado al hombre de mi vida", le confiesa a Irmak entre lágrimas.