Şengül irrumpe borracha en la fiesta del colegio Ataman y destapa todos los secretos: ¡acusa a Şevval de provocar la muerte de Ahmet!

La fiesta del colegio, que prometía ser una jornada de celebración, acaba convirtiéndose en un auténtico escándalo cuando Şengül aparece completamente fuera de sí y con unas copas de más. Dolida porque su familia le ha dado la espalda desde que Emel fue enviada a un orfanato, la tía de los Eren decide vengarse a su manera: revelando los secretos más oscuros de todos los presentes.

La primera en ser señalada esFatma, su suegra. Delante de todos, Şengül suelta sin reparos que la mujer abandonó a Orhan y a Veli cuando eran niños por irse con otro hombre, y que solo ha vuelto porque no tiene dinero.

Pero lo peor está por llegar. La mujer, cada vez más desinhibida, comienza a hablar de los amores imposibles que se esconden entre los jóvenes. Asegura que a Tolga le gusta Yasmin, pero ella solo tiene ojos para Mahir. Además, revela que Oğulcan suspira por Lydia y Elif está enamorada de su hijo, dejando a todos boquiabiertos.

Y cuando parece que nada puede ir peor, Şengül pasa a temas mucho más serios. Anuncia que Berk y Elif son hermanos, una noticia que deja helados a los implicados.

Sin embargo, la verdadera bomba llega al final. Şengül confiesa que Şevval contrató a un hombre para cortar los frenos de la furgoneta, provocando el accidente en el que murió Ahmet y afirma que Akif también conoce toda la verdad sobre lo ocurrido.

Al principio, muchos piensan que sus palabras son fruto del alcohol, pero pronto la tensión crece al sospechar que Şengül podría estar diciendo la verdad… y que Şevval podría ser la verdadera asesina de Ahmet. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará Ömer al conocer esta impactante revelación?