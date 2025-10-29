Karsu intenta rehacer su vida tras la traición de Atilla y se hace una firma promesa: no volver a llorar por ningún hombre

Atilla se ha casado con Lale porque su padre, Hasan, lo ha obligado a hacerlo. Él no siente nada por ella; solo lo ha hecho para ganar tiempo y proteger a Karsu y a sus hijos de su peligroso progenitor, un mafioso sin escrúpulos.

Karsu, dolida y enfadada, no puede perdonar al que fue su gran amor e intenta rehacer su vida sin Atilla, aunque no es nada fácil.

La hermana de Irmak se desahoga con quien cree que es el dueño de la librería donde trabaja, sin saber que en realidad forma parte de la organización de Atilla y que la tienda fue abierta solo para darle trabajo.

Irmak, preocupada por su hermana, decide enfrentarse a Atilla. "¿Cómo has podido hacerle algo así a Karsu? Ella confiaba en ti", le reprocha. Pero él, frío y distante, responde que no tiene por qué disculparse, que solo eran amigos… palabras que rompen aún más el corazón de Irmak.

Esa noche, Irmak intenta animar a Karsu llevándola a cenar con su marido y un amigo. Quiere que conozca a alguien nuevo, pero el plan sale mal. Karsu no está preparada para abrir su corazón y acaba hablando de sus desamores. Aun así, se disculpa y trata de seguir adelante.

Al volver a casa, Karsu discute con su madre por no haberle contado que la cita era a ciegas. Pero al final, la madre de Tilsim recuerda todo lo que ha sufrido y se hace una promesa firme: "Ya me he cansado. No voy a llorar más por ningún hombre".