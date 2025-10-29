Pasión de Gavilanes

Juan y Norma pasan su primera y apasionada noche juntos

Tras sus encuentros en la hacienda Elizondo, buscan un lugar donde poder estar a solas sin peligros acechando.

Juan y Norma ya se han expuesto demasiado intercambiando besos en las inmediaciones de la hacienda Elizondo. Hasta ahora los han descubierto solo Eva y Óscar, por suerte, pero si se entera alguien más podrían verse en serios problemas.

Por eso Juan le dice que quiere estar con ella, pero en otro sitio.

Así Norma le hace llegar un papel con una dirección y ambos se preparan para la mejor cita de su vida.

En un lecho de sábanas blancas, Norma y Junen unen sus cuerpos y se dejan llevar por la pasión, esa que son incapaces de controlar cuando se encuentran, y también y cada vez más, aunque estén separados.

No pueden parar de pensar el uno en el otro desde el momento en que se conocieron, y ahora, por fin, han podido dar rienda suelta a todos sus sentimientos y, por primera vez, se los ha visto a ambos plenamente felices.

¿Podrán mantener esa felicidad con las situaciones tan complicadas que tienen ambos?

