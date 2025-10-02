Emel cumple su sueño de ser una princesa en la función del colegio gracias al esfuerzo de su familia

Emel se siente apenada desde que en clase su profesora anunció que cada alumno debía llevar un disfraz para participar en la obra de teatro del colegio.

Aunque sueña con convertirse en princesa por un día, la pequeña guarda silencio para no preocupar a sus hermanos, consciente de que su familia no puede permitirse ese gasto.

Durante un paseo con Asiye para hacer la compra, Emel se detiene frente a un escaparate. Allí, un vestido de princesa la llama especialmente la atención y se imagina interpretando su papel sobre el escenario.

"Te gusta mucho ese vestido, ¿eh?", le comenta Asiye al notar la mirada ilusionada de su hermana. Emel, con una mezcla de ilusión y tristeza, le confiesa que sí, que le encanta, pero que sabe que nunca podrán comprarlo porque no tienen dinero.

Al descubrir cuál es el sueño de Emel, los Eren se unen y consiguen reunir el dinero suficiente para comprarle un vestido de princesa. Gracias a su esfuerzo, la pequeña cumple su sueño y brilla en la representación escolar.

Al terminar la función, Emel abraza a su familia y les dedica unas emotivas palabras: "Os quiero muchísimo".

La profesora, emocionada, felicita a la niña por su gran actuación y por haber conquistado al público.