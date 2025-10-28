Óscar descubre a Juan con Norma y entra en cólera por el peligro que eso supone

Óscar y Franco ya advirtieron a Juan de que no debería acercarse más a Norma Elizondo, pero la pasión que ha surgido entre ambos no puede morir así como así.

Por eso hasta el mismísimo Juan Reyes es incapaz de dejarlo pasar y olvidarse de esa mujer.

Sus encuentros a escondidas en la hacienda Elizondo cada vez son más frecuentes, y después de ser Eva quien los descubrió, ahora le ha tocado el turno a Óscar.

En el momento no quiso interrumpir los apasionados besos de la pareja, pero en casa la emprendió a golpes contra su hermano.

Mientras Juan defiende que lo que pase con Norma es asunto suyo, Óscar no puede parar de pensar que Juan ha sido un irresponsable, ya que si Fernando se entera se meterían en serios problemas.

Por si fuera poco, Armando Navarro, malherido después de la pelea que tuvo con Franco, va a ver a su amigo Fernando a la hacienda Elizondo y a Franco, que está trabajando allí, le da el tiempo justo de esconderse de él.

Los hermanos están en peligro por todos lados.