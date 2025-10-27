Jimena y Leandro celebran su compromiso, aunque cada uno haga sus planes

Leandro y Jimena ya hablaron claro sobre su futuro matrimonio. Ambos están de acuerdo en unirse, porque lo que en realidad van a hacer es contentar a sus familias, posicionarse bien y hacer cada uno su vida como les apetezca. Con quien les apetezca, más bien.

Por eso cuando los dos organizan una cita, la organizan bien. Y Leandro va a la hacienda Elizondo a recoger a su prometida.

Lo que nadie sabe es que de camino Leandro la dejará en un punto donde se volverán a encontrar unas horas más tarde, para regresar juntos a la casa.

¿Y con quién va a pasar la noche Jimena en realidad? Nada más y nada menos que con Franco Reyes.

El hermano sigue queriendo alejarse de Rosario y entre eso, su intención de acercarse a las hijas de doña Gabriela y la curiosidad que los tres despertaron en Jimena, ha encajado todo como si hubiera sido planeado al detalle.