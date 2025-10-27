Momento destacado
Jimena y Leandro celebran su compromiso, aunque cada uno haga sus planes
La relación de los dos jóvenes va viento en popa, pero no de la manera que la gente se piensa.
Leandro y Jimena ya hablaron claro sobre su futuro matrimonio. Ambos están de acuerdo en unirse, porque lo que en realidad van a hacer es contentar a sus familias, posicionarse bien y hacer cada uno su vida como les apetezca. Con quien les apetezca, más bien.
Por eso cuando los dos organizan una cita, la organizan bien. Y Leandro va a la hacienda Elizondo a recoger a su prometida.
Lo que nadie sabe es que de camino Leandro la dejará en un punto donde se volverán a encontrar unas horas más tarde, para regresar juntos a la casa.
¿Y con quién va a pasar la noche Jimena en realidad? Nada más y nada menos que con Franco Reyes.
El hermano sigue queriendo alejarse de Rosario y entre eso, su intención de acercarse a las hijas de doña Gabriela y la curiosidad que los tres despertaron en Jimena, ha encajado todo como si hubiera sido planeado al detalle.
