Juan y Norma se dejan llevar por sus sentimientos y se besan apasionadamente

Norma está sola en la hacienda Elizondo y Juan, que no puede dejar de pensar en ella, entra en la mansión con la intención de encontrarse con ella y descubrir qué siente por él. Cuando la ve, no puede evitar besarla y ella se deja llevar por el momento. Pero, después, la hermana de Jimena reacciona y acaba dándole una bofetada. "¿Crees que puedes venir a ultrajarme en mi propia casa", le dice Norma a Reyes.

La intención de Juan siempre fue ganarse la confianza de la familia Elizondo para vengar la muerte de su hermana Libia, pero lo que siente por Norma es amor y es incapaz de hacerle daño. Norma se da cuenta de que sus sentimientos por ella son sinceros y lo besa apasionadamente. De nuevo son sorprendidos, pero, en esta ocasión, por el padre de Gabriela. ¿Será capaz de guardar silencio y no contar lo que ha visto?