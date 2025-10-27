Pasión de Gavilanes

Juan y Norma se dejan llevar por sus sentimientos y se besan apasionadamente

La química entre Juan y Norma es cada vez más fuerte y aprovechan que están solos en la hacienda Elizondo para darse su primer beso.

Norma está sola en la hacienda Elizondo y Juan, que no puede dejar de pensar en ella, entra en la mansión con la intención de encontrarse con ella y descubrir qué siente por él. Cuando la ve, no puede evitar besarla y ella se deja llevar por el momento. Pero, después, la hermana de Jimena reacciona y acaba dándole una bofetada. "¿Crees que puedes venir a ultrajarme en mi propia casa", le dice Norma a Reyes.

La intención de Juan siempre fue ganarse la confianza de la familia Elizondo para vengar la muerte de su hermana Libia, pero lo que siente por Norma es amor y es incapaz de hacerle daño. Norma se da cuenta de que sus sentimientos por ella son sinceros y lo besa apasionadamente. De nuevo son sorprendidos, pero, en esta ocasión, por el padre de Gabriela. ¿Será capaz de guardar silencio y no contar lo que ha visto?

Los hermanos Reyes están hablando de la familia Elizondo y Juan admite que Norma es una joven muy hermosa. Sus sentimientos hacia ella comienzan a florar.

La desesperación empuja a Şengül a cruzar una línea sin darse cuenta del peligro. En su intento por ayudar a sus sobrinos confía en su amiga Himil, pero todo se complica y los servicios sociales acaban llevándose a Emel.

