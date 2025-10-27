Karsu descubre la trágica verdad sobre Ozan y decide ocultársela a su hijo Deniz

Karsu está en casa de Atilla cuando recibe una llamada de su hijo Deniz, que le pide que llame a Ozan para avisarle de que va a salir en la función del colegio. El pequeño quiere que vaya a verlo. Llevan semanas sin tener noticias de él y no imaginan que los hombres del hermano de Mert Melek lo asesinaron. La hija de Filiz le promete que lo llamará en cuanto termine la conversación… y así lo hace. Pero Karsu se lleva una gran sorpresa al descubrir que el móvil de quien cuidó de Deniz cuando desapareció en la estación de autobuses está en casa de su vecino.

Atilla se queda de piedra al ver que Karsu ha encontrado el teléfono de Ozan. Ella, furiosa, le exige explicaciones: "¿Me has estado enviando mensajes fingiendo ser él?", le pregunta muy seria.

El hijo del mafioso Hasan termina confesando la verdad: Ozan murió. Karsu, destrozada, le pide que le cuente todo. Atilla le explica que investigó su desaparición y descubrió que unos matones lo asesinaron en plena calle. La madre de Tilsim rompe a llorar: "Ozan es el hombre más bueno del mundo… ¿por qué él?", solloza desconsolada. Atilla le revela que está enterrado en un cementerio donde descansan las personas sin hogar.

El hermano de Mert le confiesa que no quiso contarle la verdad para no causarle un disgusto: "No quería hundir a Deniz, ya había pasado por demasiados cambios", le dice. Aunque Karsu se enfada con él por haberle mentido, acaba creyendo su historia y lo perdona.

Esa noche, al llegar a casa, la prima de Ipek va a dar un beso de buenas noches a su hijo, que ya está dormido. Siguiendo el consejo de Atilla, decide ocultarle la verdad sobre la muerte de Ozan para que no sufra. "No puedo decírselo… se quedaría destrozado", piensa para sí misma.