Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto

Ömer no pudo resistir la tentación de bajar al sótano de la mansión de los Yilmaz tras aceptar la invitación de Yasmin para darle clases particulares. Antes de irse, la curiosidad por comprobar el lugar del que hablaba Asiye, el mismo en el que supuestamente habían encerrado a la señora Sevgi, le puede.

En ese oscuro y lúgubre sótano, el joven Eren encuentra un frasco con las pastillas de su abuela y de inmediato une las piezas. ¡Su hermana tenía razón! ¡La señora Sevgi había estado allí retenida antes de morir!

Al subir las escaleras, Ömer se topa con Şevval y la encara exigiéndole explicaciones. Ella primero lo niega, pero después reconoce su culpabilidad: "Sólo quería darle un escarmiento. Si no hubiese encerrado ahí a tu abuela te habría donado todo su patrimonio".

Impactado, Ömer descubre hasta qué punto la mujer de su padre fue capaz de actuar por avaricia. "Lo va a pagar. Iré a la policía y lo contaré todo", le advierte.

Şevval logra frenarlo y, en un arranque de rabia, Ömer cambia de plan: decide encerrarla en el sótano para que experimente lo que vivió su abuela.

Después, Ömer busca a Asiye para disculparse por no haberla creído y le confiesa todo lo que ha descubierto. Entre lágrimas le explica: "Encerraron a mi abuela sin agua ni comida", y le revela que Şevval terminó admitiendo su culpabilidad. Está convencido de que todo fue por dinero y le cuenta a su hermana que ha encerrado a la esposa de Ahmet en el sótano.

Asiye, alarmada, le explica que tomarse la justicia por su mano no es la solución y decide acompañarlo para liberar a Şevval y actuar por la vía legal.

Cuando ambos encuentran en el jardín la llave del sótano, Ahmet y sus hijos llegan a la casa y los descubren allí. Liberan a Şevval y ella acusa a Ömer sin dudarlo: "Este psicópata me ha encerrado en el sótano y ha cerrado la puerta con llave".

Sarp reacciona con violencia y Ömer, decidido, les cuenta a todos que Yasmin y su madre retuvieron a la señora Sevgi en ese mismo sótano durante días. Ahmet, desconcertado, mira a su hija y ella termina confirmando la versión de su hermano.

Şevval trata de justificarse: "Simplemente la tuve ahí como huésped hasta que la abogada acabara su trabajo". Pero Ahmet permanece en shock. Sin decir más, Ömer abandona la mansión rumbo a la comisaría para denunciar lo ocurrido con su abuela.

Tras lo ocurrido, Ahmet no está dispuesto a perdonar a su esposa. El señor Yilmaz toma una decisión firme y se lo comunica a Şevval: "Quiero el divorcio", le dice, exigiéndole que abandone la casa. Pero ella no parece dispuesta a aceptar la separación sin luchar.