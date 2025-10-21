Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba siendo un desastre

La vida de Karsu se complica con la mudanza de Reha a la misma urbanización donde ella vive con sus hijos. La hija de Filiz no quiere que sus pequeños se relacionen con Hande, quien fue su mejor amiga y ahora es la novia de su esposo. "No quiero que mis hijos estén con Hande", le asegura al empresario, pero él le planta cara y le responde que, si pueden estar con Atilla, también pueden estar con Hande. Irmak sale en defensa de su hermana y se produce una fuerte discusión entre ellos.

Más tarde, Reha sube a la habitación de Tilsim para llevársela a desayunar a su casa. Es su hija mayor y con la que tiene más afinidad. Le explica que Hande es su pareja, y la niña, con tristeza, le pregunta de nuevo si le fue infiel a su madre con ella. Él lo vuelve a negar.

Reha le cuenta que se sentía solo, que Hande es su mejor amiga y que ahora le hace compañía. "¿Vais a casaros?", le pregunta Tilsim con tristeza. Él le asegura que no y consigue convencerla para que vaya a su casa y acepte a su pareja.

Durante el desayuno con sus hijos, su hermana Lale y Hande, la situación se vuelve una pesadilla. Deniz no acepta a la novia de su padre y derrama el zumo sobre la mesa para provocar su enfado. Hande se da cuenta de que el pequeño no la quiere y que no será fácil ganarse su cariño.