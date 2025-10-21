Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba siendo un desastre

Deniz no acepta a Hande, y durante un tenso desayuno familiar ella comprende que no será fácil ganarse su cariño.

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba en desastre

Publicidad

Nova
Publicado:

La vida de Karsu se complica con la mudanza de Reha a la misma urbanización donde ella vive con sus hijos. La hija de Filiz no quiere que sus pequeños se relacionen con Hande, quien fue su mejor amiga y ahora es la novia de su esposo. "No quiero que mis hijos estén con Hande", le asegura al empresario, pero él le planta cara y le responde que, si pueden estar con Atilla, también pueden estar con Hande. Irmak sale en defensa de su hermana y se produce una fuerte discusión entre ellos.

Fuerte discusión entre Irmak y Reha

Más tarde, Reha sube a la habitación de Tilsim para llevársela a desayunar a su casa. Es su hija mayor y con la que tiene más afinidad. Le explica que Hande es su pareja, y la niña, con tristeza, le pregunta de nuevo si le fue infiel a su madre con ella. Él lo vuelve a negar.

Reha le cuenta que se sentía solo, que Hande es su mejor amiga y que ahora le hace compañía. "¿Vais a casaros?", le pregunta Tilsim con tristeza. Él le asegura que no y consigue convencerla para que vaya a su casa y acepte a su pareja.

Reha convence a Tilsim para que acepte a Hande

Durante el desayuno con sus hijos, su hermana Lale y Hande, la situación se vuelve una pesadilla. Deniz no acepta a la novia de su padre y derrama el zumo sobre la mesa para provocar su enfado. Hande se da cuenta de que el pequeño no la quiere y que no será fácil ganarse su cariño.

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba en desastre

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba siendo un desastre

Pasión de gavilanes - Gabriela regresa de su viaje antes de tiempo

Juan, Óscar y Franco se enfrentan a Gabriela por primera vez: comienza su venganza silenciosa

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros
Momento destacado

Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia
Momento destacado

Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión
Momento destacado

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

Incapaz de superar la muerte de Bernardo, Libia toma una decesión desesperada.

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido
Momento destacado

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido

Embarazada, Libia pierde a Bernardo en un trágico accidente que cambia su vida para siempre.

Mahir salva a Asiye de una muerte segura: se intoxica por gas

Mahir salva a Asiye de una muerte segura: se intoxica por gas

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

Publicidad