Juan, Óscar y Franco se enfrentan a Gabriela por primera vez: comienza su venganza silenciosa

Gabriela regresa antes de tiempo de su viaje y los hermanos Reyes tienen que controlar su ira ante la señora que les destrozó la vida.

Los hermanos Reyes trabajan en la hacienda Elizondo y se van ganando poco a poco la confianza del resto del servicio. Y también la de Jimena y Sara, que hasta ve con buenos ojos que los muchachos trabajen para ellas.

Con lo que no contaban es con conocer a la dueña de la hacienda tan pronto, aunque fuera su principal objetivo.

Gabriela adelanta el regreso de su viaje con Norma y Fernando y Eva corre a poner sobre aviso a los Reyes.

Juan no puede controlar su ira y acude a su encuentro, pero sus hermanos consiguen convencerle de que deben actuar con cabeza para no destapar su verdadera identidad todavía.

Mientras tanto, Sarita y Jimena siguen coqueteando con los misteriosos obreros. Y Gabriela quiere conocer a los hermanos en persona. Para su sorpresa, descubre a unos hombres atentos e inteligentes. Nunca esperamos que la señora diese su aprobación tan rápido.

¡Si supiera la verdad no opinaría igual!

