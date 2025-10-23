Berk descubre que toda su vida ha sido una mentira y se enfrenta a la verdad más dolorosa

Elif se despide con tristeza de Berk y Ayla antes de que viajen a Italia. La joven no puede evitar llorar: los siente como parte de su familia y no soporta la idea de quedarse sola.

Incapaz de guardar más el secreto, Elif termina contándoselo todo a Aybike. Cuando la joven Eren se entera de que Berk va a marcharse sin despedirse, no lo duda y corre al aeropuerto para detenerlo. Antes de salir, le envía un mensaje revelándole el secreto que ha destrozado su relación.

Aybike llega al aeropuerto con el corazón en un puño, temiendo que sea demasiado tarde. Pero justo cuando cree que Berk ya ha despegado, lo ve aparecer ante ella. Entre lágrimas, los dos se funden en un emotivo abrazo. "Pensé que no volvería a verte", le confiesa Aybike. "He vuelto por ti", responde Berk con la voz entrecortada.

Ella le dice que aún le quiere y le pide que lea el mensaje que le ha enviado, donde le explica toda la verdad. Al hacerlo, Berk queda destrozado: descubre que es adoptado, que Elif es su hermana biológica y que Ayla tuvo relación con la muerte de su madre biológica.

Aturdido, se niega a creerlo. Sin embargo, las dudas comienzan a atormentarle y decide enfrentarse a Ayla. La mujer, rota por dentro, termina confesando que todo es cierto: lo adoptaron cuando era un bebé porque no podían tener hijos. También, admite que Elif es su hermana biológica y que la muerte de su madre fue un trágico accidente.

Berk no puede contener las lágrimas. "Nunca podré perdonarte", le dice a la que siempre creyó su madre antes de marcharse de casa lleno de rabia.

Aybike corre tras él y trata de consolarle. El joven, hundido, apenas puede pronunciar unas palabras: "No tengo a nadie, por lo que veo", dice entre lágrimas. Pero Aybike le toma de la mano y le responde con ternura: "Me tienes a mí… y a Elif, que es tu hermana biológica".

Berk la mira sin poder creerlo. Su mundo se ha derrumbado, pero al menos sabe que no está completamente solo.