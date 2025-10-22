Pasión de Gavilanes

Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo

El plan de venganza de los Reyes sigue en pie y ahora con más razón que nunca: van a enamorar a las hermanas para destrozar a su familia.

Pasión de gavilanes - Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo

Nova
Juan no ha vuelto a ser el mismo desde la muerte de su hermana Libia, y Óscar y Franco nunca habían visto así a su hermano mayor. Hasta el punto de que está a punto de perder los nervios sin remedio contra doña Gabriela, de no ser porque apareció Norma Elizondo.

Todo el mundo se dio cuenta de que el primer encuentro entre Juan y Norma fue impactante. Los hermanos repararon en la belleza de la mujer y en la forma en la que se miraron.

Y Juan toma una decisión: van a seguir el plan de Óscar de enamorar a las hermanas Elizondo para luego destrozar su amor, igual que hicieron ellos con su hermana Libia, que tan enamorada estaba de Bernardo.

Los siguientes encuentros entre Juan y Norma tampoco son muy normales: parece que el mundo se detiene cada vez que sus miradas se cruzan.

¿Será Juan capaz de controlar sus sentimientos?

