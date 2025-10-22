La manipulación de Hande a Tilsim desata el enfado de Karsu

Amor sin límite

Hande le revela a Tilsim la razón por la que la relación entre su abuela e Irmak, es prácticamente nula. La reacción de Karsu no se hace esperar.

Hande intenta ganarse el cariño de los hijos de Reha a toda costa. Aprovecha un momento a solas con Tilsim para revelarle que su abuela Filiz se enfadó con su hija Irmak porque se fugó con su padrastro. A la niña le cuesta creerlo, pero Hande insiste en que todos conocen la verdad, excepto ella y sus hermanos. Va aún más lejos: le dice que su familia le oculta cosas y la anima a marcharse de la casa de su abuela. "Estarías mejor viviendo con tu padre", le aconseja.

Más tarde, Filiz va a dar las buenas noches a su nieta y Tilsim le cuenta lo que Hande le ha dicho. La abuela, que no se muerde la lengua, decide contarle toda la verdad: le revela que la novia de su padre fue la mejor amiga de su madre y que mantuvo un affaire con Reha durante su matrimonio. "Hande separó a tu padre y a tu madre", le asegura con firmeza. También le explica que Karsu los sorprendió juntos en casa y que, por eso, decidió marcharse.

Hande le revela a Tilsim el secreto de Filiz e Irmak

Filiz tiene muy claras las intenciones de Hande: quiere manipular a su nieta para ponerla de su lado. Le advierte que no se deje influir y le deja claro que no permitirá que nadie dañe a Karsu. "Estoy dispuesta a pelear con cualquiera que la haga llorar, y eso también te incluye a ti", le dice con dureza. Finalmente, le pide que apoye y respete a su madre.

Tilsim se sincera con su abuela

Cuando Karsu descubre lo que Hande le ha contado a su hija, pierde los nervios y se enfrenta a ella. La discusión termina en una pelea. Hande, furiosa, la amenaza con denunciarla: "Te voy a arruinar la vida, no te acerques a mis hijos", le advierte. Reha, por su parte, cree que Karsu sigue enamorada de él y que ha reaccionado por celos.

Más tarde, Karsu intenta calmar a Tilsim y le pide que se mantenga alejada de Hande. "Hande no es buena persona", le dice con firmeza. Está convencida de que la mujer intenta utilizar a su hija, y promete que no permitirá que lo consiga.

Karsu le pide a Tilsim que no sea amiga de Hande
