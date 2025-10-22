20 años de Nova: recordamos las series que más nos han emocionado

La emoción, el drama y el amor nos han acompañado cada día de estos 20 años en Nova.

Hemos tenido el corazón en un puño, hemos soñado con nuestras historias de amor favoritas y hemos llorado lo que no está escrito.

Recordamos algunas de las mejores series que más nos han marcado de toda esta época.

Amarte así, Frijolito

Quién no recuerda a su abuela con la tele puesta viendo esta serie. Viendo cómo disfrutaba, cómo comentaba todo. Esta novela marcó una época y nos marcó en Nova también, dejándonos momentos como el ataque de risa de Margarita en su boda con Francisco. Será porque con quien en realidad se tenía que casar era con Ignacio, el padre de su hijo Frijolito, para ser feliz.

La reina soy yo

Si hay una historia de una mujer que tuvo que hacerse fuerte a base de palos fue Yamelí Montoya. Tiene un don para las rimas y ritmos musicales, pero se enamora de Charly, quien la traiciona robándole todas sus composiciones para hacer rico con su fama. Para colmo, sus padres son asesinados y ella es condenada a 17 años de prisión.

Yamelí sale de prisión con una nueva identidad: Lari Andrade, una mujer de 34 años infiltrada en una organización criminal que trabaja como productora musical. Con el apoyo de nuevas personas y toda su fama, busca la manera de seguir con su plan de venganza contra quienes arruinaron su vida.

Destilando amor

Hay nombres de telenovelas que no se olvidan y luego está Destilando amor.

Imposible olvidar la historia de 'Gaviota'. Su vida se convirtió en un auténtico calvario cuando, embarazada, fue a buscar a Rodrigo a Londres y, engañada, cayó en una banda de trata de blancas. Volveríamos a verla de principio a fin ahora mismo.

Destilando amor | Nova

A que no me dejas

La historia de Paulina y Adrián nos tuvo en vilo hasta el final. Por eso no podemos olvidar algunos de sus momentos más pasionales, como esta noche a orillas del mar en la que ¡hubo propuesta de matrimonio!

Crimen en los Alpes

La pasión no tiene que ver solo con el amor. También podemos encontrarla en otros lugares como el trabajo, sobre todo si somos buenas en ello. Como es el caso de Crimen en los Alpes.

Karin Kofler lidera un grupo policial de investigación. La brillante detective resuelve casos criminales complicados con la ayuda de su colega Lukas Roither, experto en psicología criminal.

Crimen en los Alpes | Nova

Doctor Alí

Una de las series turcas pioneras en llegar a Nova marcó un antes y un después. El joven Ali Vefa, consigue ser médico y se une al equipo de cirugía de un hospital. Pero sus relaciones interpersonales y profesionales se ven afectadas por el síndrome del sabio. Lo que decíamos, no nos dejó indiferentes.

Entre sus mejores momentos recordamos la noche en la que cumplió dos sueños: prometerse con la mujer de su vida y convertirse en cirujano.

Doña Bárbara

Los amantes de las telenovelas tampoco olvidarán que durante un tiempo las tardes se dedicaban a ver Doña Bárbara en Nova.

La historia de Bárbara Guaimarán está repleta de odio y venganza tras un pasado trágico. Hasta que aparece Santos Luzardo en la región.

Elif

La pequeña Elif también nos mantuvo enganchados a Nova. Junto con su madre Melek nos regalaron momentos preciosos.

Ambas tuvieron que separarse para poder salvar su vida, entonces Elif pasó a vivir en la mansión de los Emiroglu. Lo que Elif al principio no sabía es que en realidad Kenan, el hijo mayor de los Emiroglu, es el padre biológico de Elif. ¡Él tampoco lo sabe!

Con esta trama, como para no engancharnos.

Elif | Nova

Hercai

Otra de esas series turcas que nos hacían esperar con ganas el siguiente capítulo. Una historia de amor nacida de la venganza. Miran y Reyyan tratan de luchar contra sus propias familias para estar juntos y nos regalaron escenas de cuento como esta, con vestido de hadas incluido y frases que son una verdadera declaración de amor.

Yo soy Betty, la fea

La historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano nos conmovió como si de una comedia romántica se tratase. A pesar de que continuamente es despreciada por sus compañeros, su vida cambia cuando entra en EcoModa a las órdenes del nuevo presidente de la compañía, Armando Mendoza, que le pide que trabajen mano a mano con el fin de establecer un plan clandestino y salvar a la empresa de la ruina financiera. Toda esta complicidad trae como resultado que ambos se vean envueltos en una relación amorosa.

Tiene todos los ingredientes para engancharnos y en Nova lo hizo.

Agradecemos mucho estos 20 años por enseñarnos todas las caras del amor y el desamor, y por demostrarnos que los finales felices sí que existen. Y si no, siempre nos quedará Nova.