Lydia causa furor en el Ataman, pero ella solo tiene ojos para Ömer

Parece que Oğulcan empieza, poco a poco, a pasar página con Afra. Su atención se dirige ahora a Lydia, la prima de Tolga, que llega de visita al instituto Ataman.

Desde el primer momento, el primo de los Eren queda hipnotizado por la joven. Su belleza y su seguridad no pasan desapercibidas, y Oğulcan no puede apartar la mirada de ella. Sin embargo, parece que Lydia tiene puesto el ojo en otra persona.

Durante la jornada, la recién llegada no deja de observar a Ömer, algo que todos los compañeros notan enseguida. Incluso Süsen, que se mantiene a cierta distancia, percibe la situación y no puede evitar sentir celos al ver el interés de Lydia por el hermano de Asiye.

La atracción de la joven por el hermano de Asiye es tan evidente que, al quedarse a solas con su primo, le confiesa sin rodeos: "Ömer es un chico muy guapo", dice con una sonrisa. ¿Intentará Lydia conquistar a Ömer?