Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia

Los hermanos Reyes entierran a Libia tras encontrar su cadáver en la orilla del mar y juran vengar su muerte. "Los culpables pagarán con sangre el daño que te hicieron", grita Juan, destrozado, frente a la tumba de su hermana.

Óscar y Franco, completamente desolados, también prometen no descansar hasta encontrar a los responsables de su trágico final. Los tres hermanos sellan así un juramento de venganza marcado por el dolor y la rabia.

Sin duda, se trata de una de las escenas más desgarradoras: Juan, Óscar y Franco lloran la pérdida de Libia, a quien adoraban profundamente. Han perdido no solo a su hermana, sino también su alegría, su cariño y sus risas. Ahora deberán aprender a vivir con el vacío que ha dejado su ausencia.