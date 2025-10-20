Momento destacado
Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia
Destrozados por la pérdida de Libia, los hermanos Reyes prometen vengar su muerte.
Publicidad
Los hermanos Reyes entierran a Libia tras encontrar su cadáver en la orilla del mar y juran vengar su muerte. "Los culpables pagarán con sangre el daño que te hicieron", grita Juan, destrozado, frente a la tumba de su hermana.
Óscar y Franco, completamente desolados, también prometen no descansar hasta encontrar a los responsables de su trágico final. Los tres hermanos sellan así un juramento de venganza marcado por el dolor y la rabia.
Sin duda, se trata de una de las escenas más desgarradoras: Juan, Óscar y Franco lloran la pérdida de Libia, a quien adoraban profundamente. Han perdido no solo a su hermana, sino también su alegría, su cariño y sus risas. Ahora deberán aprender a vivir con el vacío que ha dejado su ausencia.
Publicidad