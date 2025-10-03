El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Tras su divorcio de Şevval, Ahmet ha comenzado una nueva relación con Suzan. Una noche, ella acude a su casa para entregarle un sobre de trabajo que ha llegado al club. Lo que no esperaba era encontrarse con una escena inesperada: ¡la exmujer de Akif vuelve a vivir bajo el mismo techo que su novio!

A la mañana siguiente, Ahmet pasa a recoger a Suzan para llevarla al club. Ella, molesta y decepcionada, le recrimina no haberle contado que Şevval se había instalado de nuevo en la mansión. El empresario trata de explicarse: asegura que su exmujer tuvo que dejar el hotel porque no podía pagarlo y, por ser la madre de sus hijos, no le quedó otra opción que acogerla.

Sin embargo, la intención de Şevval es muy distinta: su objetivo es recuperar a su marido. Pero Ahmet tiene claro que entre ellos ya no queda nada. Tanto es así que incluso está dispuesto a pedirle que se marche de la casa para demostrarle a Suzan que ella es ahora su prioridad.

La situación da un giro cuando Ahmet reúne a sus hijos y les deja claro que su relación con su exesposa pertenece al pasado y que ha encontrado una nueva ilusión: ¡Suzan!

Lo que Ahmet no imagina es que Şevval ha escuchado cada palabra. Muerta de celos, pierde el control y estalla contra él: "Eres un sinvergüenza", le grita fuera de sí.

Şevval, muerta de celos, desea saber desde cuando está con ella y le pregunta, entre lágrimas, si, durante su matrimonio, alguna vez la ha querido. ¿Qué hará Ahmet ahora?