Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Şevval descubre lo que siente Ahmet por Suzan y, muerta de celos, estalla contra él.

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Publicidad

Nova
Publicado:

Tras su divorcio de Şevval, Ahmet ha comenzado una nueva relación con Suzan. Una noche, ella acude a su casa para entregarle un sobre de trabajo que ha llegado al club. Lo que no esperaba era encontrarse con una escena inesperada: ¡la exmujer de Akif vuelve a vivir bajo el mismo techo que su novio!

A la mañana siguiente, Ahmet pasa a recoger a Suzan para llevarla al club. Ella, molesta y decepcionada, le recrimina no haberle contado que Şevval se había instalado de nuevo en la mansión. El empresario trata de explicarse: asegura que su exmujer tuvo que dejar el hotel porque no podía pagarlo y, por ser la madre de sus hijos, no le quedó otra opción que acogerla.

Sin embargo, la intención de Şevval es muy distinta: su objetivo es recuperar a su marido. Pero Ahmet tiene claro que entre ellos ya no queda nada. Tanto es así que incluso está dispuesto a pedirle que se marche de la casa para demostrarle a Suzan que ella es ahora su prioridad.

Suzan enojada con Ahmet tras descubrir que Şevval vive en su casa

La situación da un giro cuando Ahmet reúne a sus hijos y les deja claro que su relación con su exesposa pertenece al pasado y que ha encontrado una nueva ilusión: ¡Suzan!

Lo que Ahmet no imagina es que Şevval ha escuchado cada palabra. Muerta de celos, pierde el control y estalla contra él: "Eres un sinvergüenza", le grita fuera de sí.

Şevval, muerta de celos, desea saber desde cuando está con ella y le pregunta, entre lágrimas, si, durante su matrimonio, alguna vez la ha querido. ¿Qué hará Ahmet ahora?

Suzan se queda de piedra al ver a Şevval en casa de Ahmet
Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento

Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento

Emel cumple su sueño de ser una princesa en la función del colegio gracias al esfuerzo de su familia

Emel cumple su sueño de ser una princesa en la función del colegio gracias al esfuerzo de su familia

Nova, cadena femenina líder en septiembre
Audiencias septiembre

Nova se consolida como cadena femenina líder en septiembre

¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso
Momento destacado

¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso

Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos
Momento destacado

Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos

Karsu se niega a perdonar a Reha y le manifiesta su intención de comenzar una nueva vida en Estambul con sus hijos.

¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande
Momento destacado

¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande

Karsu descubre a su marido Reha en actitud cariñosa con su mejor amiga Hande.

Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk

Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk

La tragedia golpea a los Eren y sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir

La tragedia golpea a los Eren y a sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

Publicidad