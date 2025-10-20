Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Fingiendo ser trabajadores de la construcción, planean acercarse a la familia para destrozarla. Hasta que aparecen las hermanas Elizondo.

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Publicidad

Nova
Publicado:

Después de contarle la verdad de sus intenciones a Eva y con su ayuda, los hermanos Reyes deciden hacerse pasar por constructores y empiezan a trabajar en la obra de la nueva cabaña en la Hacienda Elizondo.

Pero su llegada ha llamado mucho la atención, sobre todo la de Jimena.

Gabriela, Norma y Fernando continúan de viaje, y Sara y ella, junto a Eva y el abuelo quedan a cargo de mantener la casa en orden.

Desde el primer momento, Jimena queda fascinada con esos hombres, y todo lo que quiere es acercarse a ellos. Aunque entre Sarita y su abuelo le quitan toda la ilusión.

Pero sus miradas no han pasado desapercibidas para los tres hermanos. Por eso Óscar propone un nuevo plan: aprovecharse del interés de Jimena y Sarita para acercarse a la familia y rematar su venganza.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia

Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión
Momento destacado

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido
Momento destacado

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido

Mahir salva a Asiye de una muerte segura: se intoxica por gas
Momento destacado

Mahir salva a Asiye de una muerte segura: se intoxica por gas

Mahir rescata a Asiye tras una grave intoxicación por gas. La hermana de Ömer se siente en duda con él.

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia
Momento destacado

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia

La noticia del embarazo de Libia deja a Juan Reyes completamente desolado.

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

Lydia causa furor en el Ataman, pero ella solo tiene ojos para Ömer

Lydia causa furor en el Ataman, pero ella solo tiene ojos para Ömer

Los hombres de Atilla acaban con la vida del hombre que cuidó a Kuzey para evitar que revele su identidad

Los hombres de Atilla acaban con la vida del hombre que cuidó a Kuzey para evitar que revele su identidad

Publicidad