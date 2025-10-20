Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Después de contarle la verdad de sus intenciones a Eva y con su ayuda, los hermanos Reyes deciden hacerse pasar por constructores y empiezan a trabajar en la obra de la nueva cabaña en la Hacienda Elizondo.

Pero su llegada ha llamado mucho la atención, sobre todo la de Jimena.

Gabriela, Norma y Fernando continúan de viaje, y Sara y ella, junto a Eva y el abuelo quedan a cargo de mantener la casa en orden.

Desde el primer momento, Jimena queda fascinada con esos hombres, y todo lo que quiere es acercarse a ellos. Aunque entre Sarita y su abuelo le quitan toda la ilusión.

Pero sus miradas no han pasado desapercibidas para los tres hermanos. Por eso Óscar propone un nuevo plan: aprovecharse del interés de Jimena y Sarita para acercarse a la familia y rematar su venganza.