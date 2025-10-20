Amor sin límite

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Atilla no puede vivir con la culpa por la muerte de Ozan y busca redimirse con un gesto tan tierno como inesperado hacia los hijos de Karsu.

Karsu está cada vez más preocupada. Ozan lleva días sin dar señales de vida y no imagina que los hombres de Atilla lo asesinaron para que no delatara a su jefe ante la familia Çelik. El hijo del mafioso Hasan, arrepentido, intenta enmendar sus errores regalando a los nietos de Filiz una preciosa casita de madera llena de peluches.

La reacción de Deniz no se hace esperar: el pequeño corre a abrazar a Atilla, agradecido por su cariño y generosidad. Al supuesto escritor se le cae la baba con el niño.

Pese al bonito detalle, Karsu sigue sin poder quitarse de la cabeza la desaparición de Ozan y acude a comisaría para denunciarlo, pero no puede hacerlo al no ser familiar directo. Atilla le promete que hablará con sus contactos en la policía y la tranquiliza, aunque ella sospecha que algo grave ha ocurrido.

Karsu denuncia la desaparición de Ozan

Agradecida por su apoyo, Karsu le lleva un trozo de tarta y deja a Kuzey jugando con él mientras da la bienvenida a un nuevo vecino que ha llegado a la urbanización. Filiz y su hija se quedan de piedra al descubrir que los recién llegados son Reha y Hande.

Mientras tanto, Kuzey le pide a Atilla, con inocencia y tristeza, que encuentre a su padre… sin saber que eso ya no será posible.

