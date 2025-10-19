Momento destacado
Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión
Incapaz de superar la muerte de Bernardo, Libia toma una decesión desesperada.
Publicidad
Libia está completamente destrozada. Ha perdido al amor de su vida tras su trágica caída de un caballo, y siente que todo a su alrededor se desmorona. La familia de su novio, los Elizondo, le ha dado la espalda sin compasión: no creen que haya tenido un idilio con Bernardo ni mucho menos que esté esperando un hijo suyo.
Rechazada y humillada, la joven intenta aferrarse al único consuelo que le queda: su familia. Pero ni siquiera sus hermanos logran entenderla. Juan, Óscar y Franco, pese a quererla profundamente, no ven con buenos ojos su embarazo y sienten que ha echado a perder su juventud.
Libia se siente sola. El peso de la pérdida y la vergüenza pública se hacen insoportables. Recuerda cada momento vivido con Bernardo, cada promesa, cada palabra de amor… y siente que ya nada tiene sentido sin él.
Desesperada y sin fuerzas para seguir adelante, toma una decisión tan dolorosa como irreversible. Cree que su vida no tiene sentido sin su pareja y decide acabar con su sufrimiento arrojándose al mar desde un alto puente, dejando tras de sí una historia marcada por el amor y la tragedia.
Publicidad