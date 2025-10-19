Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

Libia está completamente destrozada. Ha perdido al amor de su vida tras su trágica caída de un caballo, y siente que todo a su alrededor se desmorona. La familia de su novio, los Elizondo, le ha dado la espalda sin compasión: no creen que haya tenido un idilio con Bernardo ni mucho menos que esté esperando un hijo suyo.

Rechazada y humillada, la joven intenta aferrarse al único consuelo que le queda: su familia. Pero ni siquiera sus hermanos logran entenderla. Juan, Óscar y Franco, pese a quererla profundamente, no ven con buenos ojos su embarazo y sienten que ha echado a perder su juventud.

Libia se siente sola. El peso de la pérdida y la vergüenza pública se hacen insoportables. Recuerda cada momento vivido con Bernardo, cada promesa, cada palabra de amor… y siente que ya nada tiene sentido sin él.

Desesperada y sin fuerzas para seguir adelante, toma una decisión tan dolorosa como irreversible. Cree que su vida no tiene sentido sin su pareja y decide acabar con su sufrimiento arrojándose al mar desde un alto puente, dejando tras de sí una historia marcada por el amor y la tragedia.