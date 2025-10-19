Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

Incapaz de superar la muerte de Bernardo, Libia toma una decesión desesperada.

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

Publicidad

Nova
Publicado:

Libia está completamente destrozada. Ha perdido al amor de su vida tras su trágica caída de un caballo, y siente que todo a su alrededor se desmorona. La familia de su novio, los Elizondo, le ha dado la espalda sin compasión: no creen que haya tenido un idilio con Bernardo ni mucho menos que esté esperando un hijo suyo.

Rechazada y humillada, la joven intenta aferrarse al único consuelo que le queda: su familia. Pero ni siquiera sus hermanos logran entenderla. Juan, Óscar y Franco, pese a quererla profundamente, no ven con buenos ojos su embarazo y sienten que ha echado a perder su juventud.

Libia se siente sola. El peso de la pérdida y la vergüenza pública se hacen insoportables. Recuerda cada momento vivido con Bernardo, cada promesa, cada palabra de amor… y siente que ya nada tiene sentido sin él.

Desesperada y sin fuerzas para seguir adelante, toma una decisión tan dolorosa como irreversible. Cree que su vida no tiene sentido sin su pareja y decide acabar con su sufrimiento arrojándose al mar desde un alto puente, dejando tras de sí una historia marcada por el amor y la tragedia.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

Libia no supera la muerte de Bernardo y la desesperación la empuja a tomar una trágica decisión

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido

Mahir salva a Asiye de una muerte segura: se intoxica por gas

Mahir salva a Asiye de una muerte segura: se intoxica por gas

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia
Momento destacado

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos
Momento destacado

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

Lydia causa furor en el Ataman, pero ella solo tiene ojos para Ömer
Momento destacado

Lydia causa furor en el Ataman, pero ella solo tiene ojos para Ömer

Lydia se fija en Ömer cuando visita a su primo Tolga en el Ataman. Le parece un chico muy guapo y no puede dejar de mirarlo.

Los hombres de Atilla acaban con la vida del hombre que cuidó a Kuzey para evitar que revele su identidad
Momento destacado

Los hombres de Atilla acaban con la vida del hombre que cuidó a Kuzey para evitar que revele su identidad

Para proteger la identidad de Atilla, sus hombres cometen un crimen imperdonable... el hombre que cuidó de Kuzey paga con su vida.

Suzan recibe una llamada que lo cambia todo: la muerte de Ahmet no fue un accidente

Suzan recibe una llamada que lo cambia todo: la muerte de Ahmet no fue un accidente

Tilsim no encaja bien el divorcio de sus progenitores y se convierte en la confidente de su padre para saber todo lo que hace su madre

Tilsim no encaja bien el divorcio de sus progenitores y se convierte en la confidente de su padre

Las hermanas Elizondo: así han cambiado las protagonistas de Pasión de Gavilanes 20 años después

Las hermanas Elizondo: así han cambiado las protagonistas de Pasión de Gavilanes 20 años después

Publicidad