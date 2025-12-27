Hermanos

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación

Acorralada por la presión de Ömer para que vuelva con él, Süsen decide dejarle creer que ha empezado algo con otro chico. Una mentira nacida del miedo y de un secreto imposible de confesar que acaba rompiendo definitivamente su compromiso.

Incapaz de comprender lo que está ocurriendo, Ömer se presenta en casa de Süsen decidido a hablar con ella. No entiende por qué, de un día para otro, ha decidido romper todos los planes que habían construido juntos. Desesperado, le suplica una explicación: "Mírame y dime que no me quieres, y me iré", le dice roto de dolor.

Süsen intenta contener las lágrimas mientras reúne fuerzas para mantenerse firme. Sabe que no puede contarle la verdad y, aunque le duele profundamente, decide protegerlo a cualquier precio. "No quiero estar contigo, no podemos casarnos", le responde, obligándose a ser fría.

Lo que Ömer ignora es el motivo real de esa decisión. Süsen ha descubierto algo que jamás imaginó: su madre, Süreyya, fue responsable de la muerte de Suzan, la madre de Ömer. Un secreto devastador que lo ha cambiado todo para ella.

Confundido y lleno de rabia, Ömer le reprocha que hasta ese momento nunca hubiera dudado de su relación y que, de repente, lo haya rechazado sin explicación. Justo entonces, un amigo de Süsen aparece en la puerta y deja caer que ella estaba a solas con él en casa, insinuando que entre ambos ocurre algo más.

Süsen no quiere perder a su madre y le pide que no revele su secreto a la policía

Destrozado, Ömer le devuelve el anillo de compromiso. Incapaz de confesar la verdad, ve cómo su relación se rompe para siempre. El secreto que guarda sobre su madre ha terminado por destruir el amor de su vida, haciéndole creer que ya no lo ama.

Süsen se encierra en su habitación, completamente rota. No puede dejar de llorar tras haber perdido a Ömer. Su madre entra entonces en el cuarto y le confiesa que está dispuesta a entregarse. "No puedo permitir que acabes con tu vida. Lo confesaré todo y aceptaré el castigo que se me imponga", le dice con determinación.

Süreyya quiere que su hija intente reconciliarse con el hermano de Emel, pero Süsen sabe que Ömer jamás podrá perdonarla. Solo desea que su madre permanezca a su lado y le ruega que confiese a la policía lo ocurrido con la madre del hermano de Asiye. "No quiero que vayas a la cárcel. No me dejes tú también", le suplica entre lágrimas.

