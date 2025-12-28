Ayaz ataca a Sarp donde más le duele: le pide salir a Cansu delante de él

Yasmin intenta por todos los medios que su hermano, Sarp, y su primo, Ayaz, hagan las paces. Sin embargo, sus esfuerzos no han servido de nada. Sarp está convencido de que Ayaz siente algo por Cansu, aunque él se lo ha negado en repetidas ocasiones, asegurando que no le gusta en absoluto.

Pero Sarp no le cree. La tensión entre ambos primos va en aumento hasta alcanzar un punto crítico. Cansado de las acusaciones, Ayaz decide darle una lección. Sin pensarlo demasiado, se acerca a Cansu y, entre sonrisas y coqueteos, la invita a ir juntos a la biblioteca después de clase. La joven acepta encantada, ya que siempre ha sentido algo por él.

La complicidad entre ambos no pasa desapercibida para Sarp, que no puede ocultar sus celos. Ayaz, lejos de frenar la situación, le deja claro que él mismo se lo ha buscado. La escena deja a Sarp lleno de rabia y con un profundo sentimiento de traición.

Consumido por el rencor, Sarp decide devolver el golpe. En un acto desesperado, le da somníferos sin que él lo sepa, provocando que Ayaz termine sufriendo una grave caída con la moto. Un ataque bajo que marca un antes y un después entre ellos.

Pero Ayaz no está dispuesto a dejarlo pasar. Decidido a vengarse, da un paso que nadie esperaba: delante de Sarp, le pide a Cansu que sea su novia. La joven, profundamente enamorada de Ayaz, acepta sin dudarlo, ajena a las verdaderas intenciones del chico.

Mientras Cansu celebra emocionada su nueva relación, Sarp finge alegrarse por ellos, pero por dentro está completamente destrozado. Su plan de venganza se ha vuelto contra él, dejándolo solo y humillado ante la persona que más le importa.