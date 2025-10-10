Los celos de Doruk arruinan el primer concierto de la banda de Asiye y sus amigos

Asiye, Doruk y sus amigos viven su mejor momento tras el éxito inesperado de su canción, que se ha vuelto viral y los ha convertido en auténticas estrellas con miles de seguidores. Su popularidad atrae la atención de un productor musical que les propone grabar su primer disco, aunque con una condición: deben invertir parte del dinero.

Decididos a cumplir su sueño, todos se lanzan a trabajar sin descanso para reunir la cantidad necesaria. Pero la suerte se tuerce cuando Ömer, Oğulcan y Sarp acaban detenidos después de que Akif los engañe y los haga firmar unos documentos que los implican como responsables de un casino ilegal.

El incidente deja a la banda en shock y las dudas comienzan a crecer. Asiye, especialmente, pierde la motivación y empieza a pensar que su sueño de grabar un disco nunca se hará realidad. Sin embargo, un compañero de clase les ofrece una nueva oportunidad: organizar un concierto. La noticia devuelve la ilusión al grupo, que se prepara con entusiasmo para volver a subirse al escenario.

El espectáculo resulta todo un éxito. El público corea sus canciones, especialmente la que los llevó a la fama. Pero la celebración se empaña cuando los celos vuelven a apoderarse de Doruk. Desde que su relación con Asiye se hizo pública, al joven le cuesta soportar la atención que ella recibe de sus admiradores. Uno de ellos le envía un ramo de flores y se acerca a saludarla, provocando la furia de Doruk, que pierde el control. "¿Por qué le mandas flores a mi novia?", le grita enfadado antes de lanzarle un puñetazo.

El caos aumenta cuando aparece la novia del fan y todo se aclara: el regalo solo era un gesto amable de la pareja hacia Asiye. El altercado supone tal escándalo que el dueño del local decide expulsarlos sin pagarles lo prometido.

Asiye, dolida y decepcionada, no puede creer lo ocurrido. Doruk intenta disculparse: "No hay excusa para lo que he hecho. Lo siento", le dice con sinceridad, pero ella no parece dispuesta a perdonarle tan fácilmente. ¿Será este el final de su historia de amor?