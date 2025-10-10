Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los celos de Doruk arruinan el primer concierto de la banda de Asiye y sus amigos

Doruk pierde el control por celos y arruina el gran concierto de su banda de amigos.

Los celos de Doruk arruinan el gran concierto de la banda de Asiye

Publicidad

Nova
Publicado:

Asiye, Doruk y sus amigos viven su mejor momento tras el éxito inesperado de su canción, que se ha vuelto viral y los ha convertido en auténticas estrellas con miles de seguidores. Su popularidad atrae la atención de un productor musical que les propone grabar su primer disco, aunque con una condición: deben invertir parte del dinero.

Decididos a cumplir su sueño, todos se lanzan a trabajar sin descanso para reunir la cantidad necesaria. Pero la suerte se tuerce cuando Ömer, Oğulcan y Sarp acaban detenidos después de que Akif los engañe y los haga firmar unos documentos que los implican como responsables de un casino ilegal.

El incidente deja a la banda en shock y las dudas comienzan a crecer. Asiye, especialmente, pierde la motivación y empieza a pensar que su sueño de grabar un disco nunca se hará realidad. Sin embargo, un compañero de clase les ofrece una nueva oportunidad: organizar un concierto. La noticia devuelve la ilusión al grupo, que se prepara con entusiasmo para volver a subirse al escenario.

Asiye y sus amigos dan su primer concierto

El espectáculo resulta todo un éxito. El público corea sus canciones, especialmente la que los llevó a la fama. Pero la celebración se empaña cuando los celos vuelven a apoderarse de Doruk. Desde que su relación con Asiye se hizo pública, al joven le cuesta soportar la atención que ella recibe de sus admiradores. Uno de ellos le envía un ramo de flores y se acerca a saludarla, provocando la furia de Doruk, que pierde el control. "¿Por qué le mandas flores a mi novia?", le grita enfadado antes de lanzarle un puñetazo.

El caos aumenta cuando aparece la novia del fan y todo se aclara: el regalo solo era un gesto amable de la pareja hacia Asiye. El altercado supone tal escándalo que el dueño del local decide expulsarlos sin pagarles lo prometido.

Asiye, dolida y decepcionada, no puede creer lo ocurrido. Doruk intenta disculparse: "No hay excusa para lo que he hecho. Lo siento", le dice con sinceridad, pero ella no parece dispuesta a perdonarle tan fácilmente. ¿Será este el final de su historia de amor?

Doruk se disculpa con Asiye por sus celos infundados
Nova» Series» Hermanos

Publicidad

Series

Los celos de Doruk arruinan el gran concierto de la banda de Asiye

Los celos de Doruk arruinan el primer concierto de la banda de Asiye y sus amigos

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu

Doruk anima a Asiye a no rendirse en su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona
Momento destacado

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

La intensa lucha por el amor de las hermanas Elizondo
Se cumplen 20 años de la llegada de la serie a España

Las mujeres que hicieron historia en Pasión de Gavilanes: así eran las hermanas Jimena, Norma y Sarita

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno
Momento destacado

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Reha le declara la guerra a Karsu al ver que sigue adelante con el divorcio.

Pasión de Gavilanes
¡No te lo pierdas!

Hace 20 años llegó a España Pasión de Gavilanes: muy pronto vuelve la serie que conquistó al mundo y lo cambió todo

Hace 20 años, Pasión de Gavilanes llegó a España y se convirtió en un fenómeno internacional. Muy pronto regresa la serie que marcó a toda una generación.

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Camino al estrellato: los Eren y sus amigos reciben la propuesta de grabar un disco

Camino al estrellato: los Eren y sus amigos reciben la propuesta de grabar un disco

Doruk y sus amigos brillan sobre una pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Doruk y sus amigos brillan sobre la pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Publicidad