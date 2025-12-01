Navidad a la vuelta de la esquina

Series

Claire, una inversora de Nueva York que busca desconectar en Navidad, llega a un pequeño pueblo de Vermont solo para descubrir que una inundación ha cancelado todas las celebraciones y ha dejado la querida librería local al borde del cierre. Entre la sorpresa y la empatía, su escapada dará un giro inesperado.

Claire (Alexandra Breckenridge), una exitosa inversora de riesgo de Nueva York, decide dejar atrás el estrés de los negocios y refugiarse durante las vacaciones en una encantadora ciudad de Vermont. Lo que espera que sea una escapada tranquila se transforma rápidamente en una sorpresa: al llegar, descubre que las celebraciones navideñas del pueblo han sido canceladas debido a una reciente inundación que ha dejado a la comunidad desanimada y sin recursos para levantar el ánimo.

Entre los lugares más afectados se encuentra la pequeña librería local, un espacio lleno de historia que ahora está prácticamente en ruinas. Conmovida por la situación y por el cariño que los vecinos sienten por ese lugar, Claire empieza a involucrarse poco a poco. Lo que comienza como un simple descanso se convierte en una oportunidad inesperada para reconectar con lo esencial, apoyar a una comunidad herida y quizá encontrar un nuevo propósito personal en medio de la nieve y las luces apagadas de la Navidad.

Tras un beso inesperado entre Franco y Sarita, la hija de Gabriela le exige respeto mientras él intenta justificarse diciendo que ha sido un error.

Gabriela está dispuesta a todo con tal de separar a Norma de Juan. Al enterarse de que Dinora aún siente algo por él, le da vía libre para que lo seduzca y lo aleje definitivamente de la familia Elizondo.

