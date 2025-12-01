Navidad a la vuelta de la esquina

Claire (Alexandra Breckenridge), una exitosa inversora de riesgo de Nueva York, decide dejar atrás el estrés de los negocios y refugiarse durante las vacaciones en una encantadora ciudad de Vermont. Lo que espera que sea una escapada tranquila se transforma rápidamente en una sorpresa: al llegar, descubre que las celebraciones navideñas del pueblo han sido canceladas debido a una reciente inundación que ha dejado a la comunidad desanimada y sin recursos para levantar el ánimo.

Entre los lugares más afectados se encuentra la pequeña librería local, un espacio lleno de historia que ahora está prácticamente en ruinas. Conmovida por la situación y por el cariño que los vecinos sienten por ese lugar, Claire empieza a involucrarse poco a poco. Lo que comienza como un simple descanso se convierte en una oportunidad inesperada para reconectar con lo esencial, apoyar a una comunidad herida y quizá encontrar un nuevo propósito personal en medio de la nieve y las luces apagadas de la Navidad.