Pasión de Gavilanes

Momento destacado

Dínora le dice a Norma que Juan y ella están juntos

Dínora está perdiendo la cabeza: solo piensa que quitarse de en medio a Norma y conquistar a Juan, aunque él ya la haya rechazado varias veces.

Gabriela sigue intentando que sus hijas se alejan y olviden de una vez de los hermanos Reyes y ha encontrado en Dínora la aliada perfecta. Esta está enamorada de Juan de una manera poco racional, así que entre ambas trazan un plan que beneficiaría a las dos.

El plan es conseguir que Norma se olvide de Juan de una vez por todas y dejarle vía libre para conquistarlo. Así que Dínora le cuenta a Norma que Juan y ella son novios desde hace tiempo y que su historia con la madre de su hijo Juan David fue solo un descuido.

Por supuesto Norma no la cree y piensa que tiene que ir a hablar con Juan. Pero Dínora se sigue entrometiendo, liando más todo.

¿Se arrepentirá Gabriela de haber vendido su alma y casi su hija al diablo?

Dínora le dice a Norma que Juan y ella están juntos

