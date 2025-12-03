Momento destacado
Dínora le dice a Norma que Juan y ella están juntos
Dínora está perdiendo la cabeza: solo piensa que quitarse de en medio a Norma y conquistar a Juan, aunque él ya la haya rechazado varias veces.
Gabriela sigue intentando que sus hijas se alejan y olviden de una vez de los hermanos Reyes y ha encontrado en Dínora la aliada perfecta. Esta está enamorada de Juan de una manera poco racional, así que entre ambas trazan un plan que beneficiaría a las dos.
El plan es conseguir que Norma se olvide de Juan de una vez por todas y dejarle vía libre para conquistarlo. Así que Dínora le cuenta a Norma que Juan y ella son novios desde hace tiempo y que su historia con la madre de su hijo Juan David fue solo un descuido.
Por supuesto Norma no la cree y piensa que tiene que ir a hablar con Juan. Pero Dínora se sigue entrometiendo, liando más todo.
¿Se arrepentirá Gabriela de haber vendido su alma y casi su hija al diablo?
