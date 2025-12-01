Bora descubre el secreto familiar de Karsu durante la preboda de Hasan y Filiz

Hasan está locamente enamorado de Filiz y le propone matrimonio entregándole un anillo de gran valor sentimental, ya que perteneció a su madre. Finalmente, la progenitora de Karsu acepta casarse con el padre de Atilla.

Para la boda, Hasan y la familia de Filiz viajan a otra ciudad, donde el padre de Mert Melek posee una enorme fortaleza en la que viven su hermana y su sobrina. El antiguo mafioso quiere celebrar su enlace por todo lo alto y no piensa escatimar en gastos.

Para sorpresa de Karsu, además de Kivanç, también acude al evento su jefe, Bora Bozbeyli, con quien tuvo un encontronazo el primer día que acudió a una entrevista de trabajo. Bora terminó contratándola como asistente tras la petición de Hasan, muy amigo de su progenitor.

Al llegar a la mansión de la familia de Hasan como invitado, Bora descubre que su empleada está allí… y que es la hija de la mujer que va a casarse con el padre de Atilla.

A la mañana siguiente, Bora le pide a Karsu que le acompañe a una reunión de negocios en la ciudad. De camino al trabajo, la hermana de Irmak admite que se sorprendió al verlo en casa de Hasan. Él le confiesa que desconocía que ella fuese la hija de la futura esposa del padre de Atilla, y Karsu se justifica diciendo que no se lo mencionó porque no había tenido ocasión de hablar con él.