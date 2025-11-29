El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye

Ömer llega a casa y allí le esperan sus primos, su novia Süsen y sus amigos junto a Emel. Es un día muy especial: la pequeña de los Eren cumple años y, aunque todos están muy tristes por la muerte de Asiye, han decidido celebrarlo. El sobrino de Orhan ha llegado tarde a la fiesta porque ha estado en comisaría, donde ha conseguido que detengan al culpable de la trágica muerte de su hermana.

El hermano de Kadir tiene un regalo muy especial para Emel: le ha comprado la muñeca de trapo que siempre ha querido. La niña le pregunta a su hermano si el juguete también es de parte de Asiye y, con enorme tristeza, Ömer le responde que sí. Entonces, ambos se funden en un sentido abrazo.

Los amigos y la pareja del hermano de Emel no quieren que la pequeña se ponga triste en su cumpleaños y, para distraerla, le dan sus regalos, acompañados de sus mejores deseos para intentar alegrar su día y hacerlo un poco más feliz. Sin embargo, Emel está desolada y no puede ocultarlo ni siquiera al soplar las velas de la tarta.