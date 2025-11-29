Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye

La pequeña de los Eren intenta celebrar su gran día rodeada de su familia y amigos, pero la ausencia de Asiye hace imposible que pueda disfrutarlo plenamente.

El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye

Publicidad

Nova
Publicado:

Ömer llega a casa y allí le esperan sus primos, su novia Süsen y sus amigos junto a Emel. Es un día muy especial: la pequeña de los Eren cumple años y, aunque todos están muy tristes por la muerte de Asiye, han decidido celebrarlo. El sobrino de Orhan ha llegado tarde a la fiesta porque ha estado en comisaría, donde ha conseguido que detengan al culpable de la trágica muerte de su hermana.

Justicia para Asiye en un día muy especial para Emel

El hermano de Kadir tiene un regalo muy especial para Emel: le ha comprado la muñeca de trapo que siempre ha querido. La niña le pregunta a su hermano si el juguete también es de parte de Asiye y, con enorme tristeza, Ömer le responde que sí. Entonces, ambos se funden en un sentido abrazo.

Los amigos y la pareja del hermano de Emel no quieren que la pequeña se ponga triste en su cumpleaños y, para distraerla, le dan sus regalos, acompañados de sus mejores deseos para intentar alegrar su día y hacerlo un poco más feliz. Sin embargo, Emel está desolada y no puede ocultarlo ni siquiera al soplar las velas de la tarta.

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye

El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye

Pasión de gavilanes - Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

Pasión de gavilanes - Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación
Momento destacado

Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas
Momento destacado

Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas

La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye
Momento destacado

La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye

El destino vuelve a cebarse cruelmente con los hermanos Eren cuando un disparo inesperado acaba con la vida de Asiye, sumiendo a su familia en una tristeza absoluta.

La cLa crueldad de Reha no tiene límites: hace detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidasrueldad de Reha no tiene límites: hace detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas
Momento destacado

La crueldad de Reha no tiene límites: manda detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas

Reha descubre que su exmujer trabaja en el comedor del colegio para estar cerca de sus hijos y, tras denunciarla por violar la sentencia de custodia, provoca su detención delante de todos. Tilsim y Deniz, destrozados, presencian cómo se la llevan.

Pasión de gavilanes - Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien

Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos y vive un momento aterrador

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos para estar cerca de ellos y vive un momento aterrador

Pasión de gavilanes - Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca lo habíamos visto

Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca antes

Publicidad