Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Después de todo lo que han vivido juntos, Asiye empieza a darse cuenta de que entre ella y Sarp no hay solo amistad: hay algo más. Él ya dio el primer paso cuando le dedicó unas palabras en italiano que dejaban claro lo que siente, aunque ella no entendiera su significado en ese momento.

Mientras ambos trabajan en el puesto de perritos calientes, Sarp no puede evitar mirarla fijamente y le confiesa: "Me gusta que estés cerca de mí". Asiye intenta disimular, pero sabe perfectamente que la conexión entre ellos es innegable.

De pronto, Ayaz, el primo de Sarp, escucha cómo un joven le habla con desprecio a su pareja. Le pide que baje la voz y la trate con respeto, pero el hombre hace oídos sordos y continúa gritándole. Asiye no puede contenerse y sale a defender a la chica. El individuo la empuja con brusquedad mientras le espeta: "¡Es mi mujer, aparta!". Ahí Ayaz pierde la paciencia y le propina un puñetazo que deja al agresor fuera de combate. El chico acaba marchándose y, por suerte, todo queda en un susto.

Después del incidente, Ayaz gestiona un taxi para la joven y Asiye se queda impresionada por su gesto. Al mirarlo, sus ojos brillan más que nunca: la química entre ambos se hace evidente. Asiye le agradece que defendiera tanto a ella como a la mujer maltratada, y él, con un toque de chulería, le responde que "no todos los héroes llevan capa". También, le confiesa que no soporta que un hombre trate sin respeto a una mujer.

Sin embargo, el problema no ha terminado. La policía aparece y les comunica que el agresor les ha denunciado. Los dos son trasladados a comisaría y acaban en el calabozo. Ayaz se siente culpable por haber arrastrado a Asiye hasta allí, pero ella intenta tranquilizarlo diciéndole que ya está acostumbrada a estas situaciones por culpa de Sarp. Le cuenta que su primo llegó a denunciarla falsamente, acusándola de empujarlo por las escaleras del colegio.

Justo entonces llega Şevval, la tía de Ayaz, que logra que el joven, al que su sobrino golpeó, retire los cargos. Gracias a su intervención, los dos salen en libertad. Asiye, aliviada, le agradece que les haya ayudado.