Amor sin límite

¡Sueño hecho realidad! Filiz y Hasan se dan el ’sí quiero’ rodeados de sus seres queridos, salvo Atilla

Filiz y Hasan por fin se dan el 'sí, quiero' en una ceremonia cargada de sentimiento, con discursos que conmueven a todos y un regalo musical de Mert Melek.

Se celebra la esperada boda de Filiz y Hasan. Los invitados aguardan la llegada de la novia con gran expectación, aunque hay una ausencia notable: Atilla no ha asistido al enlace.

Antes de la ceremonia, Hasan toma la palabra para agradecer a todos su presencia y dedicar unas emotivas palabras a la que está a punto de convertirse en su esposa. "La llegada de la señora Filiz a mi vida me ha traído muchos cambios importantes. Por eso, quiero darle las gracias delante de vosotros", declara emocionado, y no duda en confesar ante todos que ha descubierto el amor verdadero.

Hasan dedica unas bonitas palabras a Filiz

La madre de Karsu también interviene para compartir su felicidad: "El amor y la alegría no tienen edad ni límites", afirma entre lágrimas.

Finalmente, la pareja se da el 'sí, quiero', con Karsu, Irmak y Mert Melek como testigos del enlace.

Como era de esperar, Mert Melek dedica a los recién casados una actuación musical, animando a todos los presentes a unirse al baile… excepto Bora, que opta por quedarse sentado y observar cómo los demás celebran.

Mert Melek ameniza la boda de Filiz y Hasan
