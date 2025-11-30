Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Franco besa a Sarita y desata su indignación

Tras un beso inesperado entre Franco y Sarita, la hija de Gabriela le exige respeto mientras él intenta justificarse diciendo que ha sido un error.

Franco besa a Sarita y desata su indignación

Publicidad

Nova
Publicado:

Óscar y Juan coinciden con Jimena y Sarita en una fiesta organizada por Leandro Santos. Franco comienza a sentir algo por Sarita, y ella también por él, aunque ninguno quiera admitirlo.

A altas horas de la madrugada, la hija de Gabriela decide irse a casa y el hermano de Juan la acompaña a buscar su coche para que no le ocurra nada malo. Incluso se ofrece a escoltarla con su vehículo hasta la hacienda Elizondo, pero ella se niega. "No entiendo por qué te interesa tanto lo que pueda pasarme", le pregunta, extrañada.

Sin mediar palabra, él la besa. Al principio, ella se resiste, pero finalmente se deja llevar y ambos se funden en un apasionado beso. Sarita quiere saber por qué la ha besado, pero no obtiene respuesta por parte de él. Entonces, la joven le propina una bofetada. "Respétame", le dice, indignada. Enfadado, él le responde que ha sido un error y que la besó porque había bebido más de la cuenta.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Dinora cada vez más unida a la familia Elizondo: Norma sospecha que la hija de Zacarías trama algo

Dinora cada vez más unida a la familia Elizondo: Norma sospecha que la hija de Zacarías trama algo

Franco besa a Sarita y desata su indignación

Franco besa a Sarita y desata su indignación

Gabriela mueve ficha contra Juan y pide a Dinora que lo seduzca ¿lo conseguirá?

Gabriela mueve ficha contra Juan y pide a Dinora que lo seduzca ¿lo conseguirá?

Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un preocioso gesto con Ömer
Momento destacado

Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un precioso gesto con Ömer

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba
Momento destacado

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba

Norma acude con su bebé a una cita secreta con Juan... y Fernando los pilla in fraganti
Momento destacado

Norma y Juan se ven a escondidas y Fernando los pilla in fraganti

Juan y Norma siguen viéndose a escondidas, pero Fernando los sorprende en actitud cariñosa y corre a contárselo a Gabriela, desatando una nueva tormenta en la familia Elizondo.

El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye
Momento destacado

El cumpleaños más triste de Emel, marcado por la ausencia de su hermana Asiye

La pequeña de los Eren intenta celebrar su gran día rodeada de su familia y amigos, pero la ausencia de Asiye hace imposible que pueda disfrutarlo plenamente.

Pasión de gavilanes - Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

Pasión de gavilanes - Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Publicidad