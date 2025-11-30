Franco besa a Sarita y desata su indignación

Óscar y Juan coinciden con Jimena y Sarita en una fiesta organizada por Leandro Santos. Franco comienza a sentir algo por Sarita, y ella también por él, aunque ninguno quiera admitirlo.

A altas horas de la madrugada, la hija de Gabriela decide irse a casa y el hermano de Juan la acompaña a buscar su coche para que no le ocurra nada malo. Incluso se ofrece a escoltarla con su vehículo hasta la hacienda Elizondo, pero ella se niega. "No entiendo por qué te interesa tanto lo que pueda pasarme", le pregunta, extrañada.

Sin mediar palabra, él la besa. Al principio, ella se resiste, pero finalmente se deja llevar y ambos se funden en un apasionado beso. Sarita quiere saber por qué la ha besado, pero no obtiene respuesta por parte de él. Entonces, la joven le propina una bofetada. "Respétame", le dice, indignada. Enfadado, él le responde que ha sido un error y que la besó porque había bebido más de la cuenta.