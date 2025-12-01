Audiencias Noviembre
Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder
Nova (1,9%), cadena femenina líder y con las series más vistas a diario: Emanet, Cuando me enamoro, Vino el amor, Sortilegio y Mar de amor.
Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, a una ventaja de medio punto sobre su inmediata competidora. De lunes a viernes, es líder de la Sobremesa (2,5%), la Tarde (3,4%) y continúa líder en su franja de novelas (15:00-22:45) con un 2,9%.
Junto a Regreso al paraíso en Atreseries, logra las series más vistas de la oferta temática: Emanet (3,1% y 280.000), Cuando me enamoro (2,7% y 283.000), Vino el amor (3,4 % y 272.000), Sortilegio (3,4% y 262.000) y Mar de amor (3,4% y 256.000). También superan a su directa competidora Amor sin límite (1,8% y 230.000), Hermanos (1,8% y 139.000) y Pasión de gavilanes, que sigue triunfando en el fin de semana (1,8% y 178.000).
