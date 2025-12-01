Series

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%), cadena femenina líder y con las series más vistas a diario: Emanet, Cuando me enamoro, Vino el amor, Sortilegio y Mar de amor.

Nova, cadena femenina líder en septiembre

Nova
Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, a una ventaja de medio punto sobre su inmediata competidora. De lunes a viernes, es líder de la Sobremesa (2,5%), la Tarde (3,4%) y continúa líder en su franja de novelas (15:00-22:45) con un 2,9%.

Junto a Regreso al paraíso en Atreseries, logra las series más vistas de la oferta temática: Emanet (3,1% y 280.000), Cuando me enamoro (2,7% y 283.000), Vino el amor (3,4 % y 272.000), Sortilegio (3,4% y 262.000) y Mar de amor (3,4% y 256.000). También superan a su directa competidora Amor sin límite (1,8% y 230.000), Hermanos (1,8% y 139.000) y Pasión de gavilanes, que sigue triunfando en el fin de semana (1,8% y 178.000).

Nova» Series

Series

Pasión de gavilanes - Sara y Franco se besan por primera vez al volver de una fiesta

Sara y Franco se besan después de que ella acuda en su rescate

Norma desafía a su madre Gabriela y le anuncia que se casará con Juan
Norma desafía a su madre Gabriela y le anuncia que se casará con Juan

Dinora cada vez más unida a la familia Elizondo: Norma sospecha que la hija de Zacarías trama algo
Dinora cada vez más unida a la familia Elizondo: Norma sospecha que la hija de Zacarías trama algo

Franco besa a Sarita y desata su indignación
Franco besa a Sarita y desata su indignación

Tras un beso inesperado entre Franco y Sarita, la hija de Gabriela le exige respeto mientras él intenta justificarse diciendo que ha sido un error.

Gabriela mueve ficha contra Juan y pide a Dinora que lo seduzca ¿lo conseguirá?
Gabriela mueve ficha contra Juan y pide a Dinora que lo seduzca ¿lo conseguirá?

Gabriela está dispuesta a todo con tal de separar a Norma de Juan. Al enterarse de que Dinora aún siente algo por él, le da vía libre para que lo seduzca y lo aleje definitivamente de la familia Elizondo.

Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un preocioso gesto con Ömer

Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un precioso gesto con Ömer

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba

Norma acude con su bebé a una cita secreta con Juan... y Fernando los pilla in fraganti

Norma y Juan se ven a escondidas y Fernando los pilla in fraganti

