Norma desafía a su madre Gabriela y le anuncia que se casará con Juan

Gabriela abofetea a su hija Norma tras sorprenderla llegando tarde a casa. Sospecha que ha estado en la hacienda Trueba con Juan y no puede admitirlo. Norma, dolida, le pide que no vuelva a ponerle la mano encima. "Una mujer decente no sale a medianoche para encontrarse con un canalla", le dice muy seria su madre.

Su hija le recuerda que Juan no es un desconocido, sino el padre de su hijo.

Cansada de esta situación, Norma estalla y le revela a su madre que ya no va a seguir viviendo su amor a escondidas. Le comunica, sin titubear, que va a casarse con el hermano mayor de los Reyes. "No tomé esta decisión por ti porque creía que ibas a cambiar, pero ahora me estás obligando a tomar una determinación", le confiesa a su progenitora.

Gabriela, fuera de sí, no logra controlar su ira y todo apunta a que ya no podrá convencer a su hija para que renuncie a su idea de formalizar su relación con Juan.